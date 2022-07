Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

163,48 EUR -0,22% (06.07.2022, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

163,30 EUR +3,39% (06.07.2022, 10:05)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

168,19 USD +5,10% (05.07.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Analysten von Cleo Capital hätten am Dienstag in einer Studie geschrieben, dass sich Mark Zuckerberg mit seiner jüngst etwas härteren Gangart an Elon Musk orientiere. Beim Facebook-Gründer habe sich zuletzt eine Art "Work hard of go home"-Mentalität ausgeprägt, die eher vom Tesla-Boss zu erwarten sei. Für die Meta Platforms-Aktie könnte dies jedoch positiv sein.Klar gehe es hier um die angekündigten Sparmaßnahmen. Bereits im Rahmen der Q1-Präsentation habe Zuckerberg gesagt, dass aufgrund des Makroumfelds und der unsicheren Geschäftsaussichten der Konzern dazu gezwungen sein könnte, langfristige Wachstumschancen mit kurzfristigen Finanzerfolgen einzutauschen.Finanzchef David Wehner habe die Pläne präzisiert und habe die Prognosespanne für die Ausgaben von 90 bis 95 Mrd. Dollar auf 87 bis 92 Mrd. Dollar gesenkt - insbesondere bei den Neueinstellungen solle es Einschnitte geben.Die Cleo-Analysten hätten angemerkt, dass Kostensenkungen "wirklich, wirklich, wirklich gut für den Aktienkurs sein könnten". Sie hätten jedoch eingeräumt, dass der jüngste Vorstoß bei der Kostenkontrolle auch dazu führen könnte, dass der Shareholder Value nicht steige.Im Falle eines Abschwungs in den USA und Europa drohe Meta weiterer Gegenwind. Die langfristigen Umsatz- und Gewinntrends dürften jedoch nur kurzfristig ausgebremst werden und Erfolge unter dem Strich könnten die Anleger durchaus versöhnen. Das gelte insbesondere, nachdem die Meta Platforms-Aktie seit Jahresanfang rund die Hälfte ihres Wertes verloren habe.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie investiert zu bleiben! (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link