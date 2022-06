Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

146,16 EUR -1,98% (22.06.2022, 10:32)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

146,04 EUR -6,00% (22.06.2022, 10:18)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

157,05 USD -4,09% (21.06.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (22.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin zu kaufen.Meta habe für das erste Quartal 2022 erneut durchwachsene Zahlen vorgelegt: Der Gesamtumsatz der beiden Sparten "Family of Apps" sowie "Reality Labs" sei im Jahresvergleich um 6,6% auf USD 27,91 Mrd. gestiegen, was marginal unter den Analystenerwartungen angesiedelt gewesen sei. Der operative Gewinn habe sich aufgrund der stärker gestiegenen Kostenbasis (+31,0%) in derselben Zeitperiode um 25,1% auf USD 8,52 Mrd. reduziert, was auch knapp unter den Analystenschätzungen in Höhe von USD 8,65 Mrd. gelegen habe. Die operative Marge habe sich hierbei von 43,5% auf nunmehr 30,5% reduziert. Der erzielte Nettogewinn sei mit USD 7,47 Mrd. um 21,4% unter dem des Vorjahreszeitraumes ausgefallen. Damit seien allerdings die durchschnittlichen Analystenerwartungen in Höhe von USD 7,15 Mrd. um rund 4,5% übertroffen worden.Der Umsatz der Sparte "Family of Apps", in der die durch Online-Werbung erzielten Einnahmen zusammengefasst würden, habe im Jahresvergleich um 6,1% auf USD 27,21 Mrd. zulegen können. Der operative Gewinn habe in derselben Zeitperiode um 13% auf USD 11,48 Mrd. abgenommen. Die Sparte "Reality Labs" umfasse die Einnahmen im Zusammenhang mit Hardware, Software sowie Augmented- und Virtual-Reality. Der Umsatz sei im Vergleichzeitraum um 30,1% auf USD 695 Mio. gestiegen, während sich der operative Verlust um 62,0% auf USD 2,96 Mrd. ausgeweitet habe.Die Entwicklung der User-Zahlen sei aufgrund der Plattform-Ökonomie von entscheidender Bedeutung. Meta unterscheide hier zwischen "täglich aktiven" und "monatlich aktiven" Usern. Zudem werde hier auch zwischen "Family"-Usern (umfasst Facebook, Instagram, Messenger sowie WhatsApp) und nur Facebook-Usern unterschieden. Im Jahresvergleich habe bei den verschiedenen Segmenten weiterhin ein moderates Wachstum zwischen 3% und 6% verbucht werden können. Im sequenziellen Quartalsvergleich seien zuletzt Stagnationstendenzen zutage getreten, die sich in Q4 2021 erstmals mit einem Rückgang bei den täglichen Facebook-Usern manifestiert hätten. Hier habe sich der Konzern in Q1 2022 mit positiven Wachstumsraten in Höhe zwischen 0,8% und 1,6% wieder klar besser positionieren können, was ob der ausgelaufenen "Stay at Home"-Verordnungen sowie des zunehmenden Wettbewerbs durchaus respektabel erscheine.Acht Jahre nach dem Kauf von WhatsApp sei das Geschäftsmodell des Messenger-Dienstes grundlegend umgebaut worden. Das Unternehmen habe mittlerweile eine Schnittstelle für Firmenkunden eingerichtet und biete außerdem kostenpflichtige Premiumdienste für Geschäftskunden an. Damit sollten Unternehmen besser mit ihren Kunden interagieren können. Über die Schnittstelle WhatsApp Cloud API würden Firmen Zugriff auf die Plattform erhalten - und könnten so direkt Nachrichten an Kunden per WhatsApp senden und empfangen. Die Nutzung sei zunächst kostenlos; Zusatzdienste würden aber kostenpflichtig sein.Politischer Druck: Sowohl die USA als auch Europa seien bestrebt die Marktmacht von Big-Tech Unternehmen einzudämmen. Während in der EU weiterhin an dem Digital-Paket aus "Digital Markets Act" (DMA) und "Digital Services Act" (DSA) gearbeitet werde, liebäugele die EU-Kommission auch noch mit einer Art "Daten-Maut". Hintergrund hierfür sei, dass die großen Digital-Konzerne für den verursachten Datenverkehr zur Kasse gebeten werden sollten, wodurch der stetige Ausbau der Infrastruktur nicht nur von den heimischen Unternehmen gestemmt werden müsse und somit auch beschleunigt werden könnte. Mögliche Ausgestaltungen seien bislang aber noch nicht kolportiert worden.Die Quartalszahlen für Q1 2022 seien lediglich gemischt ausgefallen, was auch dem hohen Basiseffekt aus den Pandemiezeiten sowie den Einschränkungen aufgrund des OS-Datenschutz-Updates von Apple sowie dem zunehmenden Wettbewerb (z.B. TikTok) geschuldet sei. Auch wenn die Umstellung von Instagramm auf Kurzvideos (Reels) bereits in vollem Gange sei, so setze die im Moment noch schwierigere Monetarisierung die Gewinnspanne weiter unter Druck.Zuguterletzt würden auch die Wirtschaft dämpfenden Effekte des von Russland iniitierten Ukraine-Krieges (z.B. sehr hohe Energiepreise) sowie die rekordhohe Inflation, welche durch eine sehr restriktiv agierende US-Notenbank mit drastischen Zinsschritten bekämpft werde, einen bedeutenden Gegenwind darstellen. Infolgedessen müsse in naher Zukunft wohl mit geringeren Werbebudgets gerechnet werden, was sich dämpfend auf die Geschäftsentwicklung von Meta auswirken werde. Der Konzern habe diesbezüglich schon mit einem Kosteneinsparungsprogramm reagiert und wolle die hohen Investitionen der Hardwareabteilung Reality Labs zurückfahren, dem auch so manche Hardware-Entwicklung (z.B. Smartwatch-Projekt Milan) zum Opfer gefallen seien. Aufgrund der Plattform-Ökonomie sei aber die Wachstumskomponente eine der wichtigsten Kenngrößen. Und hier habe der Social-Media Riese zuletzt wieder ein positives User-Wachstum vermelden können - und das nicht nur im Jahresvergleich, sondern auch in der sequenziellen Quartalsabfolge.Aber auch wenn Meta weiterhin mit einigen Problemen zu kämpfen habe, so sei es für einen Abgesang trotz des jüngsten Kurseinbruches zu früh. Der Konzern sei weiterhin hochprofitabel und werde es vermutlich auch in unmittelbarer Zukunft bleiben - wenngleich mit geringerer Wachstumsdynamik. Zudem stecke in diesem Unternehmen noch immer eine große Menge an Know-how und Innovationskraft, die es jetzt nicht nur in Hinblick auf das zukünftige Metaverse, sondern vor allem auch auf die weitere Konkurrenzfähigkeit insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe zu nutzen gelte. Auch würden sich noch die Monetarisierungsmöglichkeiten des bestehenden Geschäftmodells bei Bedarf weiter ausreizen lassen.Dementsprechend und vor allem aufgrund der jüngsten Neubewertung der Aktien in Folge des massiven Kursrückganges, behält Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung auf diesem Niveau weiter aufrecht, senkt aber in Anbetracht der gemäßigteren Wachstumsaussichten sein Kursziel auf USD 180. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensusschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 22.06.2022)