Anleger lassen ihre Gewinne bei der Meta-Aktie laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

283,65 EUR -3,85% (25.10.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

299,53 USD -4,17% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta habe am Mittwoch nach Wall Street-Schluss gute Quartalszahlen präsentiert. Fast in allen Belangen hätten die hochgesteckten Erwartungen der Experten übertroffen werden können. In einer ersten Reaktion lege die Meta-Aktie nachbörslich um 4,5 Prozent zu, verkleinere dann aber den Kursaufschlag wieder.Meta habe die Umsatzerwartungen fürs dritte Quartal übertroffen. Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram hätten verstärkt Werbetreibende angelockt. Der Umsatz sei in dem im September abgeschlossenen Quartal um 23 Prozent auf 34,15 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten mit einem Umsatz von 33,56 Milliarden Dollar gerechnet.Unter dem Strich sei der Gewinn im dritten Quartal von 4,4 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 11,6 Milliarden Dollar hochgesprungen. Der Gewinn pro Aktie habe 4,39 Dollar betragen, erwartet worden seien zuvor 3,63 Dollar.Meta habe einen Zuwachs von 7 Prozent bei den täglich aktiven Nutzern (Daily Active People, DAP) verzeichnet - eine Kennzahl, die das Unternehmen verwende, um die Anzahl der Nutzer zu ermitteln, die eine seiner Apps wie Facebook, Instagram, Messenger oder WhatsApp an einem Tag verwendet hätten. Im vorangegangenen Juni-Quartal sei der DAP ebenfalls um 7 Prozent gestiegen.Das Unternehmen habe außerdem seine Prognose für die Gesamtausgaben im Jahr 2023 auf 87 bis 89 Milliarden Dollar gesenkt, nachdem es zuvor von 88 bis 91 Milliarden Dollar ausgegangen sei.Die Aktien von Meta seien nach US-Börsenschluss zeitweise um 4,5 Prozent auf 313,22 Dollar gestiegen, nachdem sie den NASDAQ-Handel bei 299,53 Dollar mit einem Tages-Verlust von etwa 4 Prozent verlassen hätten."Der Aktionär" habe für die Meta-Aktie ein Kursziel von 325 Euro ausgegeben. Den Tradegate-Handel habe der Wert am Mittwoch bei 283,65 Euro beendet. Dank KI-Fantasie sollte die Aktie ihren Seitwärtstrend bald nach oben verlassen.