Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Twitter-Kopie des Facebook-Konzerns Meta komme schon nach kurzer Zeit auf mehr als 10 Millionen Nutzer. Die App Threads habe die Marke sieben Stunden nach dem Start geknackt, habe Meta-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag geschrieben. Threads docke an Metas Foto- und Video-Plattform Instagram an und sei in den USA sowie über 100 weiteren Ländern verfügbar.Noch nicht verfügbar sei Threads in der Europäischen Union. Der Konzern verweise auf offene Fragen bei der Regulierung. Instagram-Chef Adam Mosseri habe in Interviews angedeutet, dass vor allem das im kommenden Jahr greifende neue EU-Regelwerk mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act eine Hürde gewesen sei. Die Gesetze würden strikte Anforderungen an große Online-Plattformen enthalten. Mosseri habe im Branchenblog "Platformer" die Entscheidung verteidigt, ohne Nutzer in Deutschland und anderen EU-Ländern zu starten. Man habe vor der Wahl gestanden, sie außen vor zu lassen oder "den Start um viele, viele, viele Monate zu verzögern", habe er gesagt. "Und ich war besorgt, dass sich das Fenster für uns schließt."Der Start von Threads folge auf besonders turbulente Tage für das seit der Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk kriselnde Twitter. Der Kurznachrichtendienst habe Nutzer am Wochenende mit einer drastischen Einschränkung für die Zahl der Tweets verärgert, die sie pro Tag kostenlos sehen könnten. Nach der Markteinführung von Threads habe sich Musk trotzig gezeigt: Es sei unendlich besser, auf Twitter von Fremden angegriffen zu werden als sich in die "falsche Glückseligkeit" von Instagram zu begeben.Die Anbindung an Instagram gelte als erheblicher Startvorteil für Threads. Denn Meta könne damit für seine Twitter-Kopie von Anfang an auf bereits bestehende Verbindungen zwischen mehr als einer Milliarde Nutzern zurückgreifen. Von Twitter habe es seit der Übernahme durch Musk keine Nutzerzahlen mehr gegeben, früher sei der Kurznachrichtendienst auf mehr als 300 Millionen Nutzer gekommen.Die Aktie von Meta sei am heutigen Donnerstag in einem schwachen Börsenumfeld zunächst positiv in den Handel gestartet. Zuletzt habe das Papier aber seine Gewinne wieder abgeben müssen und notiere aktuell 0,3 Prozent im Minus bei 293,50 Dollar. Die psychologisch wichtige Hürde bei 300 Dollar präsentiere sich derzeit noch als starker Widerstand. Ein Sprung darüber wäre ein neues positives Signal für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Meta Platforms Inc. (Analyse vom 06.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)