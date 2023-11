Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (20.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Magnificent 7 seien heiß, fast jeder Anleger wolle sie im Depot haben. Bester Wert unter den glorreichen Sieben: NVIDIA mit einem Plus von 237 Prozent. Der Chiphersteller begeistere die Börse mit seinen KI-Chips. Über Meta indes werde nicht so viel gesprochen, obwohl auch diese Performance ein Traum sei.Meta habe seit Jahresanfang 180 Prozent zugelegt - das mit Abstand beste Jahr seit dem IPO im Jahr 2013. Im Durchschnitt sei die Meta Platforms-Aktie um 27 Prozent gestiegen.Noch bemerkenswerter: Vor knapp einem Jahr habe Meta bei 88 Dollar notiert. Das Papier sei gecrasht, weil die Börse Sorgen gehabt habe, Mark Zuckerberg könnte sich beim Metaverse verrenennen und das Potenzial von Facebook, Whatsapp und Instagram herschenken. Seitdem habe die Aktie 288 Prozent zugelegt. Es sei eine der schnellsten und stärksten Kurserholungen seit vielen Jahren.Das Chartbild habe sich zuletzt weiter verbessert. Als nächste Hürde warte nun die Marke von 350 Dollar. Gelinge das Break, sei der Weg bis zum Rekordhoch bei 384,33 Dollar frei.DER AKTIONÄR habe Meta seit Mai auf der Empfehlungsliste. Das Kursplus von 41 Prozent in diesen sechs Monaten könne sich sehen lassen.Die Meta Platforms-Aktie ist nach wie vor kaufenswert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)