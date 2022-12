Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

109,96 EUR -5,84% (06.12.2022, 19:42)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

110,18 EUR -5,15% (06.12.2022, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

114,96 USD -6,10% (06.12.2022, 19:30)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meta Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Schwäche an den Aktienmärkten setze sich auch am Dienstag fort. Vor allem die Tech-Werte würden unter neuerlichen Zinsängsten leiden. Doch eine Aktie stehe heute besonders unter Druck: Meta. Der Facebook-Konzern verliere über sechs Prozent an Wert. Die Aktie des Tech-Giganten gehöre damit an der NASDAQ-Börse zu den schwächsten Werten im NASDAQ 100.Nach der Erholung auf das höchste Niveau seit Ende Oktober hätten Börsianer bei Meta auch von Gewinnmitnahmen gesprochen - wie am Gesamtmarkt. Die Meta-Titel hätten Anfang November noch ihr Tief seit 2015 markiert, von dem sie sich zuletzt im Zuge der generellen Markterholung um mehr als 40 Prozent erholt hätten. Beim NASDAQ 100 habe es im Vergleichszeitraum maximal nur für einen Anstieg um rund 14 Prozent gereicht.Bei Meta habe am Dienstag besonders stark auf die Anlegerstimmung ein Bericht im "Wall Street Journal" gedrückt, wonach es die Europäische Union laut mit der Sache vertrauten Personen dem Facebook- und Instagram-Besitzer untersagen wolle, die Zustimmung der Nutzer zum Erhalt personalisierter Werbung zu verlangen. Sollte dies so kommen, könnte das Sammeln von Informationen über die Benutzer und das damit verbundene Vermarktungspotenzial begrenzt werden, habe es geheißen.Die Technologiewerte im NASDAQ-100-Index würden heute erneut darunter leiden, dass neuerdings relativ gute Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf einen baldigen Höhepunkt der Leitzinsen in den USA bremsen könnte. Die Titel anderer Tech-Riesen wie Apple, Alphabet, Netflix, Amazon oder Tesla hätten zwischen 1,7 und 3,0 Prozent eingebüßt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: