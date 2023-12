Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

303,20 EUR -1,43% (14.12.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

333,17 USD -0,47% (14.12.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Elon Musks Twitter-Nachfolger X habe seit heute nun auch in Europa einen starken Konkurrenten. Für den Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta Platforms sei am heutigen Donnerstag der Startschuss in der EU gefallen. Threads setze auf Metas Foto- und Videoplattform Instagram. Deshalb könnten für die Anmeldung bei Threads die Login-Daten von Instagram verwendet werden. Damit könne der Dienst von Anfang an auf Verbindungen zwischen hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen, während andere X-Konkurrenten die erst neu schaffen müssten. Man könne den Dienst allerdings auch ohne ein Profil nutzen - dann aber keine eigenen Beiträge erstellen oder mit Posts anderer Nutzer interagieren.Nach jüngsten Zahlen aus dem Herbst sei Threads auf rund 100 Mio. monatlich aktive Nutzer gekommen. Facebook-Gründer und Meta Platforms-Chef Mark Zuckerberg betone, er sehe Potenzial für einen auf öffentlichen Diskurs ausgerichteten Dienst mit mehr als 1 Mrd. Nutzer.Die Meta Platforms-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Im 52-Wochen-Vergleich sei sie mit einem Plus von 178,6% der größte Gewinner im NASDAQ 100. Derzeit gönne sich das Papier eine kleine Verschnaufpause, bleibe jedoch auf Tuchfühlung zum im November bei 342,92 USD markierten Jahreshoch. Und auch das Allzeithoch aus dem Jahre 2021 bei 384,33 USD sei nicht allzu weit entfernt. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)