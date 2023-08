Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

277,60 EUR -1,16% (15.08.2023, 17:16)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

303,45 USD -0,89% (15.08.2023, 17:04)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (15.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Zuletzt habe sich bei Meta Platforms alles um den mittlerweile abgesagten Boxkampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk gedreht. Anleger sollten jetzt aber einen Blick auf den Chart werfen, welcher ein starkes Kaufsignal bestehend aus einer Unterstützung, einem Candlestick-Muster und zwei technische Indikatoren zeige.Am Montag habe der Aktienkurs des Social-Media-Giganten ein Kaufsignal generiert, indem er die wichtige Unterstützung bei rund 298,25 USD getestet und anschließend um 1,51% zugelegt habe. Dadurch habe sich ein bullishes Candlestick-Muster in Form eines Bullish Engulfing gebildet, welches das Kaufsignal zusätzlich verstärke. Die technischen Indikatoren RSI und MACD würden ebenfalls ermutigende Signale aussenden. Der RSI habe mit einem Wert von 51,61 wieder die Marke von 50 überstiegen und beim MACD-Indikator schwäche das negative Histogramm ab, was als bullisches Signal gewertet werden könne.Der erste Kursziel liege beim aktuellen Jahreshoch von 325,48 USD, welches zuletzt am 28. Juli erreicht worden sei. Danach würde das Jahreshoch von 2022 bei 336,53 USD und dann das Allzeithoch bei 382,05 USD kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: