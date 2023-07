Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musks Twitter werde bald auf seinen potenziell gefährlichsten Herausforderer treffen: Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta gehe in wenigen Tagen an den Start. Im US-App-Store von Apple sei die Anwendung mit dem Namen Threads für Donnerstag angekündigt worden.Das unter Musk als Besitzer kriselnde Twitter stecke derweil in neuen Turbulenzen und versuche, Nutzer seiner App Tweetdeck zu zahlenden Abo-Kunden zu machen. Tweetdeck, auf das vor allem professionelle Twitter-Nutzer wie Journalisten zurückgreifen würden, bekomme eine neue Version, die nach 30 Tagen kostenpflichtig werden solle, wie der Dienst am Montag angekündigt habe.Während es mehrere kleinere Twitter-Konkurrenten gebe, gelte Mark Zuckerbergs Meta als besonders starker Rivale. Der Konzern wisse, wie man große Online-Plattformen betreibe und habe anders als Twitter keine Geldprobleme.Ein Startvorteil könnte zudem die Basis von mehr als einer Milliarde bereits miteinander verknüpfter Nutzer sein: Die Threads-App sei angebunden an Metas populäre Foto- und Videoapp Instagram. Bei anderen Twitter-Rivalen wie Mastodon, Bluesky und T2 müssten solche über Jahre gewachsenen Nutzer-Netzwerke erst neu geknüpft werden.Die Aktie von Meta habe seit dem Tief im November vergangenen Jahres eine fulminante Aufholjagd gestartet. "The trend is your friend", Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. Die nächste wichtige Hürde sei die insbesondere psychologisch wichtige Marke von 300 Dollar. (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)