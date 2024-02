Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Meta Platforms sei ein Koloss, bringe über 1 Bio. USD auf die Waage und habe sich Donnerstagabend im nachbörslichen Handel plötzlich dennoch dynamisch wie ein junger Hüpfer gezeigt. Über 15% habe die Aktie zugelegt. Der Nachfragesog verspreche einen spannenden - und lukrativen - Wochenschluss für Meta Platfroms-Aktionäre.Meta Platforms habe geliefert - und wie! CEO Mark Zuckerberg präsentiert habe am Donnerstagabend überragende Zahlen präsentiert. Vor allem: Das Werbegeschäft des US-Konzerns laufe weiter auf Hochtouren. Meta Platforms wolle nun erstmals eine Quartalsdividende zahlen und habe sie auf 50 Cent festgesetzt.Anleger hätten sich wiederholt besorgt gezeigt, dass Meta Platforms zu viel Geld ins Geschäft mit virtuellen Welten mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe. Die Zweifel seien im vergangenen Jahr zeitweise stärker geworden, als sich das Geschäft mit Online-Werbung insgesamt verlangsamt habe. Zuckerberg habe jetzt abermals bekräftigt, dass Meta Platforms sowohl in Künstliche Intelligenz als auch in virtuelle Welten investieren könne. Er habe den Konzernnamen von Facebook in Meta ändern lassen - in Anlehnung an die virtuelle Welt Metaverse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: