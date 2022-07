XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Schwierigere Zeiten stehen bevor - AktienanalyseDer Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) stellt sich im zweiten Halbjahr auf schwierigere Zeiten ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Man müsse "in einem Umfeld langsameren Wachstums" fehlerfrei und schlanker arbeiten, habe Produktvorstand Chris Cox in einer Notiz auf dem internen Diskussionsforum des Unternehmens erklärt, die der Nachrichtenagentur Reuters zugespielt worden sei. Die Meta-Teams sollten nicht mit umfangreichen Neueinstellungen von Ingenieuren oder neuen Budgets rechnen, so Cox.Neben der allgemeinen Wirtschaftslage würden Meta auch Datenschutzbestimmungen zusetzen, die aus Sicht des Unternehmens das Werbegeschäft beeinträchtigen würden. Analysten wie Douglas Anmuth von JPMorgan dürften sich daher in ihrer jüngsten Einschätzung bestätigt fühlen. Er glaube, dass Kunden angesichts des makroökonomischen Gegenwinds ihre Werbeausgaben künftig noch genauer auf den Prüfstand stellen würden - und Meta bereits für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang ausweisen werde, den ersten der Unternehmensgeschichte. Sein Kursziel für die Aktie habe er daher entsprechend deutlich von 275 auf 225 Dollar gekürzt. (Ausgabe 26/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:167,46 EUR +0,48% (07.07.2022, 11:36)