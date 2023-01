Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Facebook-Mutterkonzern habe in Europa eine schwere Schlappe erlitten: Wegen Verstößen gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung habe die zuständige irische Datenschutzbehörde DPC zur Wochenmitte ein Bußgeld i.H.v. 390 Mio. Euro (umgerechnet 413 Mio. USD) verhängt.Der US-Konzern habe mit seinen Plattformen Facebook und Instagram gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstoßen, habe die DPC mitgeteilt. In beiden Fällen gehe es um personalisierte Werbung und die Vorgehensweise, mit der Meta Platforms persönliche Daten von Anwendern sammele und verarbeitet Für den Facebook-Verstoß werden 210 Mio. Euro fällig, für Instagram 180 Mio. Euro. Damit dies nicht wieder geschehe, dürfe der Facebook-Konzern zukünftig außerdem nicht mehr personenbezogene Daten seiner Nutzer ungefragt für die Personalisierung der Werbung verwenden.Meta Platforms habe sich "enttäuscht" von der Entscheidung gezeigt und habe Berufung angekündigt. Unternehmen seien in der Frage mit einer unklaren Rechtslage konfrontiert gewesen, habe es in einer Reaktion des Konzerns geheißen. "Wir glauben zutiefst, dass unser Ansatz die EU-Datenschutzverordnung respektiert, (...) und haben vor, sowohl gegen den Inhalt der Entscheidungen als auch gegen die Strafen in Berufung zu gehen", so die Meta Platforms-Stellungnahme weiter.Die Strafe, die noch nicht endgültig rechtskräftig sei, habe die Kursentwicklung der Meta Platforms-Aktie zur Wochenmitte nicht beeinflusst. An der Walll Street gehe es für das Papier des Facebook-Mutterkonzerns um rund 2% nach oben. Damit setze sich die jüngste Erholung fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: