Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,75 EUR -1,12% (22.2023, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

245,64 USD -0,49% (19.05.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (22.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der US-Konzern müsse wegen eines Verstoßes gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 1,2 Mrd. Euro Strafe zahlen. In dem Verfahren gehe es um die Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung durch angloamerikanische Geheimdienste. Trotzdem verliere die Meta-Aktie nur leicht - aus diesem Grund.Die Überwachung sei vor zehn Jahren vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt worden. Der österreichische Datenschutz-Aktivist Max Schrems habe damals eine Beschwerde gegen Facebook eingereicht.Meta Platforms müsse jede weitere Übermittlung europäischer personenbezogener Daten an die USA unterbinden, da das Unternehmen weiterhin den US-Überwachungsgesetzen unterliege. Die Meta-Topmanager Nick Clegg (President Global Affairs) und Jennifer Newstead (Chief Legal Officer) hätten die Entscheidung der DPC in einer ersten Reaktion als "fehlerhaft und ungerechtfertigt" bezeichnet. Sie schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall für die zahllosen anderen Unternehmen, die Daten zwischen der EU und den USA transferieren würden.Die Meta-Aktie verliere nach der Meldung vorbörslich nur 1,4%. Der Grund: Es sei völlig unklar, ob das Unternehmen die Rekordstrafe wirklich bezahlen müsse. Meta werde aller Voraussicht nach Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Die Gerichtsverfahren könnten sich über Jahre erstrecken. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Kaufempfehlung für die Meta-Aktie, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link