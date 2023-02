Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

165,60 EUR +1,56% (13.02.2023, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

174,15 USD -2,12% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (13.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Securities:Justin Post, Analyst von BofA Securities, bestätigt das Rating "buy" für die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Die "Financial Times" habe berichtet, dass sich Meta Platforms auf eine weitere Entlassungsrunde vorbereiten könnte, da das Unternehmen eine Leistungsüberprüfung durchlaufe und intern keine Klarheit über die Budgets oder den künftigen Personalbestand bestehe.Während der Artikel den möglichen Umfang der Entlassungen nicht näher erläutert habe, sehe BofA Securities Raum für zusätzliche Effizienzsteigerungen und weise darauf hin, dass das Unternehmen noch vor zwei Jahren 58.000 Mitarbeiter beschäftigt habe, während es heute schätzungsweise 76.000 seien. BofA schätze, dass Meta unter den großen Online-Medienplattformen die höchsten Betriebskosten pro Mitarbeiter habe, und obwohl das Unternehmen feststelle, dass die Ausgaben für Metaverse die Betriebskosten um bis zu 25% in die Höhe treiben könnten, sei es der Ansicht, dass es Spielraum für eine weitere Reduzierung der Kostenstruktur von Meta gebe.Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Meta-Aktie weiterhin mit "buy" und einem Kursziel von 220 USD ein. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: