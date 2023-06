Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

252,95 EUR +0,60% (14.06.2023, 16:32)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

274,50 USD +1,17% (14.06.2023, 16:19)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie habe seit letztem Herbst einen enorm steilen Höhenflug hingelegt. Besonders der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz habe die Scheine beflügelt. Doch die Rally könnte kurzfristig noch weiter gehen. Neue Impulse hierfür liefere das am Dienstag neu vorgestellte KI-Modell für die Bildgenerierung.Der Facebook-Konzern Meta Platforms habe ein neues Modell Künstlicher Intelligenz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das habe das Unternehmen am Dienstag in einem Blogeintrag mitgeteilt. Dieses Modell, das von Meta als "menschenähnlich" beschrieben worden sei, solle vor allen die Generierung von Bildern verbessern. Bislang würden KI-Bilder oft Fehler aufweisen und beispielsweise oft Menschen mit zusätzlichen Fingern an der Hand darstellen.Das neue Modell I-JEPA weise verbesserte Fähigkeiten bei der Analyse und effektiven Vervollständigung unfertiger Bilder auf und übertreffe damit die Genauigkeit der aktuellen Modelle. Im Gegensatz zu herkömmlichen generativen KI-Modellen, die sich vor allem an den benachbarten Pixel eines Bildes verlassen würden, nutze I-JEPA "umfassendes Hintergrundwissen über die Welt".Die KI-Technologie gehe auf die Vorstellungen des führenden KI-Wissenschaftlers von Meta, Yann LeCun zurück, der ein "menschenähnliches Denkvermögen in KI-Systemen". Durch die Einbeziehung dieses Denkens solle I-JEPA häufige Fehler in KI-generierten Bildern korrigieren.Die Meta Platforms-Aktie sei seit ihrem Tief im November um 207 Prozent geklettert. Seit Jahresbeginn belaufe sich das Plus auf 125 Prozent. Aufgrund des aktuellen KI-Hypes dürften solche News die Kurse kurzfristig weiter anfeuern. Die nächsten Etappenziele warten am 2022er-Zwischentief bei 289 Dollar, darüber an der Gap-Kante bei 323 Dollar, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)