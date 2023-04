Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Umbau bei Meta koste zig Milliarden Dollar - aber das mache wohl nichts. Nach Handelsschluss in den USA steige die Aktie jedenfalls zunächst rund zwölf Prozent auf 235 Dollar. Auslöser für den plötzlichen Aufwärtsschub: Die aktuellen Quartalszahlen. Aber seien die wirklich so überzeugend, wie es die erste Kursreaktion suggeriere?Es laufe jedenfalls offenbar überraschend gut: Für das laufende Quartal stelle Meta 29,5 bis 32 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Die Konsensschätzung habe bei 29,48 Milliarden gelegen. Selbst das untere Ende der Meta-Prognose übertreffe also die bisherigen Schätzungen.Im abgelaufenen Quartal sei ein Gewinn je Aktie von 2,20 Dollar erzielt worden. Die Konsensschätzung von 2,01 Dollar werde damit pulverisiert. Im Vorjahreszeitraum seien allerdings noch 2,72 Dollar erreicht worden.Der Umsatz liege mit 28,65 Milliarden Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 27,67 Milliarden. Meta selbst habe 28,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Das aktuelle Ergebnis entspreche einem Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Werbeeinnahmen seien um 4,1 Prozent gewachsen.Und die Kosten? 86 bis 90 Milliarden Dollar veranschlage Meta dieses Jahr für seine Metaverse-Vision. Klinge viel, sei aber weniger als die zuvor genannten 96 bis 101 Milliarden und dürfte dementsprechend ganz gut bei Anlegern ankommen.Unter dem Strich seien die Zahlen zwar eigentlich nicht berauschend, würden aber die niedrigen Erwartungen übertreffen - und auf den ersten Blick gebe es auch keine böse Überraschung. Chartechnisch gesehen stoße die Meta-Aktie um die 236 Dollar an einen potenziellen Widerstand. Die nächsten Tage würden zeigen, ob die nachbörslichen Gewinne bestätigt und ausgebaut werden könnten.Wer investiert ist, kann sich jedenfalls erst mal beruhigt zurücklehnen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: