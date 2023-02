Das Unternehmen habe im dritten Quartal 2022 11.000 Mitarbeiter entlassen, aber ein kürzlich geführtes Interview mit Zuckerberg habe darauf hingedeutet, dass es im Jahr 2023 eine weitere Entlassungswelle geben könnte. Dem CEO zufolge würden zu viele Manager die Geschäftsabläufe behindern. Die Notwendigkeit weiterer Kostensenkungen sei auf CommandLine auch von Metas Produktchef Chris Cox betont worden. Es scheine, dass das Unternehmen bereit sei, die Ausgaben in allen Geschäftsbereichen weiter zu senken, mit Ausnahme von Reality Labs.



Metaverse ... Trojanisches Pferd oder eine Rettung?



Die Ankündigung, die Ausgaben für Metaverse zu senken, scheine unwahrscheinlich zu sein. Zuckerberg habe in der Vergangenheit erklärt, dass diese nur steigen würden. Das Unternehmen sehe in dem Konzept eine Chance, ein Technologieprodukt zu schaffen, das ihm eine starke Nutzerbasis und eine völlig neue Einnahmequelle verschaffe, die ihm Spielraum für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit biete.



Das Unternehmen sei immer noch von Konkurrenten wie Apple oder Google abhängig. Die Personalisierung von Werbung durch iOS (ATT) habe Meta 2022 geschätzte Verluste in Höhe von 10 Mrd. Dollar eingebracht.



Die Schaffung eines eigenen Technologiebereichs hätte Meta von Zwängen befreit und die Nachfrage nach eigenen VR-/AR-Produkten wie Oculus, Quest oder Spieleplattformen wie Horizon Worlds angekurbelt. Das Unternehmen habe jedoch einen schwierigen Zeitpunkt gewählt, um das Konzept zu verfolgen. Die Aussicht auf steigende Kosten bei negativen Einnahmen von Reality Labs habe die Aktie von Meta riskant gemacht.



Meta Platforms (META.US) im D1-Chart: Die Aktie habe den wichtigen Widerstand bei 152 Dollar (SMA200) erreicht. Die Zahlen von Meta könnten auch die Kurse anderer Unternehmen im Werbemarkt beeinflussen, darunter Alphabet (GOOGL.US) und Snap (SNAP.US). (Quelle: xStation5 von XTB)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Quartalszahlen - Werden die Erwartungen der Wall Street übertroffen? AktiennewsHeute nach dem US-Handel wird Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) die Zahlen für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 vorlegen und damit die Berichtssaison der Silicon-Valley-Riesen eröffnen, so die Experten von XTB.Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen den dritten Umsatzrückgang in Folge verzeichnen werde und das 1. Quartal 2023 schwach ausfallen werde. Werde es Mark Zuckerberg gelingen, die Stimmung an der Wall Street zu verbessern?Umsatzerlöse: 31,5 Milliarden Dollar gegenüber 27,71 Milliarden Dollar im 3. Quartal und 33,67 Milliarden Dollar im 4. Quartal 2021Gewinn pro Aktie: 2,26 Dollar gegenüber 1,64 Dollar im 3. Quartal und 3,64 Dollar im 4. Quartal 2021Aktive Nutzer (monatlich): 2,98 Billionen prognostiziert vs. 2,96 Billionen im 3. Quartal 2022Eine Verlangsamung des Werbemarktes im Jahr 2022 sei zur Realität geworden und habe das Geschäftsmodell von Meta beeinträchtigt. Angesichts der globalen "Disinflation" und der (bisher) geringeren Wahrscheinlichkeit einer tiefen Rezession würden die Bullen jedoch erwarten, dass das Unternehmen optimistischere Prognosen für das erste Quartal und das gesamte Jahr 2023 abgeben werde. Ein Warnzeichen für die Performance von Meta könnten jedoch die überraschend schwachen Ergebnisse von Snap (SNAP.US) sein, nach denen das Unternehmen für digitale Werbung heute vor der Eröffnung fast 15% verloren habe. Die Anleger würden hoffen, dass Meta anfange, die Kosten vernünftiger zu verwalten, vor allem mit seiner Abteilung Reality Labs, deren Arbeit dem Unternehmen bisher Verluste in Milliardenhöhe beschert habe.Vier der vorherigen fünf Berichte von Meta hätten einen enttäuschenden Gewinn pro Aktie (EPS) ergeben. (Quelle: Benzinga)Probleme mit der WerbungEine Umfrage von Cowen Fund habe ergeben, dass die Werbeausgaben im Jahr 2023 um 3,3% steigen würden (das niedrigste geschätzte Wachstum seit fünf Jahren, mit einem Anstieg von 7,5% im Jahr 2022), wobei zwei Drittel der Werbeeinkäufer die Rezession in ihre Budgets einkalkulieren und mit schwächeren Verbrauchern rechnen würden. Dies zeige, dass die Bewertung von Meta auch dann belastet werden könnte, wenn es nicht zu einer tiefen Rezession komme.Seit Apple die Personalisierung von Werbung blockiere, habe Meta seine eigene Werbetechnologie mit KI verbessert. Einige Einzelhändler hätten angegeben, dass sie ihre Daten zu Meta verlagert hätten, was sich positiv auf ihr Geschäft ausgewirkt habe. Auch die Analysten von Insider Intelligence hätten Möglichkeiten zur Verbesserung der Werbeeinnahmen ausgemacht.Die große Reichweite mache es wahrscheinlich, dass Meta profitieren werde, wenn sich die Wirtschaft verbessere, obwohl TikTok viel schneller wachse. Die Analysten von Cowen würden davon ausgehen, dass die chinesische Plattform im Jahr 2024 8% der Werbebudgets des Marktes auf sich ziehen werde, gegenüber 6% im Jahr 2023, und dass sie ein großer Anteilsgewinner im digitalen Werbesektor bleiben werde, was das Potenzial von Meta begrenze.Kosten runter, Geld auf dem TischIm 3. Quartal seien die Einnahmen im Jahresvergleich um 4% gesunken, während die Ausgaben im Jahresvergleich um 19% gestiegen seien. Diese Kombination verheiße nichts Gutes, erst recht nicht, wenn sie noch länger anhalte. Wenn Mark Zuckerberg jedoch den Beweis erbringe, dass der Umsatzrückgang des Unternehmens im Jahr 2022 beendet sei und die Ausgaben wirklich unter Kontrolle kommen würden, könnte sich die Stimmung verbessern.