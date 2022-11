Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meta Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie habe sich innerhalb von wenigen Tagen deutlich von ihren Tiefs abgesetzt und rund 25% zugelegt. Alleine gestern sei es knapp 10% nach oben gegangen. Die Rally sei insbesondere auf zwei Ereignisse zurückzuführen. Von einer nachhaltigen Trendwende sei das Papier aber noch weit entfernt.Metas Probleme seien zum Teil auf die schwachen Konjunkturaussichten zurückzuführen, die mit den steigenden Zinsen und hoher Inflation einhergehen würden. Viele Werbekunden hätten ihre Investitionen bereits massiv zurückgeschraubt. Seit den gestrigen Inflationsdaten habe sich die Lage etwas entspannt, der Markt gehe nun von einer weniger straffen Geldpolitik der FED aus.Ein weiterer wesentlicher Grund für die Bärenmarktrally der Meta Platforms-Aktie sei die Ankündigung von CEO Mark Zuckerberg, kräftig auf die Kostenbremse zu treten. Hierzu seien bereits am Mittwoch 11.000 Mitarbeiter entlassen worden. Weitere Schritte sollten folgen.Auch die umstrittene Metaverse-Strategie solle nun auf den Prüfstand gestellt werden. Darauf würden jedenfalls die Aussagen Zuckerbergs hindeuten, der kürzlich von fehlerhaften Entscheidungen gesprochen habe, für die er die Verantwortung übernehme.Metas Sparmaßnahmen würden in die richtige Richtung gehen. Von einer Trendwende könne man allerdings noch nicht sprechen. Hierzu müsse sich noch einiges im Konzern ändern. Die günstige Bewertung reiche daher aktuell für den Neueinstieg nicht aus. Wer im Bereich der Online-Werbung nach Investitionsmöglichkeiten suche, setze auf Alphabet, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link