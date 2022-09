Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

160,08 EUR -0,89% (06.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

160,54 EUR -0,11% (06.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

158,54 USD -1,11% (06.09.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.CEO Mark Zuckerberg habe sich am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Facebook zu Wort gemeldet. So habe er für den 11. Oktober seine jährliche Virtual-Reality-Konferenz angekündigt. Mit dem Post habe er zudem die Gerüchteküche bezüglich eines neuen Produktes brodeln lassen.In einem Ankündigungspost auf Facebook scheine Zuckerberg ein neues Headset zu tragen, bei dem es sich wahrscheinlich um Project Cambria handele, ein mit Spannung erwartetes und leistungsstarkes Mixed-Reality-Headset. Das Produkt werde ein wichtiger Test für Zuckerbergs Bemühungen sein, die Facebook-Muttergesellschaft auf die Entwicklung von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Hardware umzustellen. Meta Platforms habe bereits enorme Summen für die Entwicklung der Software rund um Virtual Reality ausgegeben. Der Grund, dass sich die Technologie noch nicht durgesetzt habe, liege an der derzeit noch fehlenden Hardware.Zuckerberg habe letzten Monat in einem Interview mit dem Podcaster Joe Rogan gesagt, dass das Unternehmen plane, Project Cambria im Herbst zu veröffentlichen. Zusätzlich wäre Meta Platforms mit der Bekanntgabe des Produkts Apple einen Schritt voraus, die ebenfalls mit einem konkurrenzfähigen Mixed-Reality-Headset in den Markt eintreten wollten.Neben der Vorstellung von Project Cambria werde Meta Platforms auch über Updates für Horizon Worlds sprechen, seine Metaverse Social-Networking-App, die in den letzten Wochen wegen ihrer cartoonhaften Grafik für Spott gesorgt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: