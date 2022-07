Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Angst vor einer Rezession habe den Markt fest im Griff und die Online-Werbebranche bekomme den Sparkurs vieler Unternehmen wohl als erstes zu spüren. Es sei ein Umfeld, in dem sich die Aktie der Facebook-Mutter Meta sichtlich schwertue. Der Konzern sei daher auf der Suche nach neuen Umsatzquellen von Social-Commerce und Zahlungsdiensten bis hin zu der neusten Idee: Der Monetarisierung von Musiklizenzen.Denn Meta habe ab heute auf Facebook die Möglichkeit eingeführt, Künstler über den sogenannten "Rights Manager" an der Verbreitung ihrer Musik in Videos zu beteiligen. Dies biete eine neue Verdienstmöglichkeit sowohl für die Ersteller auf der Facebook-Plattform als auch für die Inhaber von Musikrechten.Der "Rights Manager" funktioniere dabei so: Jedes Mal, wenn ein Urheber lizenzierte Musik in Videos verwende, die 60 Sekunden oder länger seien, gehe ein Teil der Werbeeinnahmen künftig an die registrierten Inhaber der Musiklizenz zurück. Die Videoersteller würden dabei 20 Prozent der Einnahmen aus den infrage kommenden Videos erhalten, ein weiterer Anteil gehe an die Rechteinhaber und Meta. Damit schaffe sich auch Facebook eine weitere gerechtere Möglichkeit mitzuverdienen.Helfen könne die Ankündigung und die damit einhergehende Erweiterung der Monetarisierung von Kurzvideos der Meta-Aktie jedoch nicht. Das Papier habe zuletzt rund 2,2 Prozent tiefer auf 165,54 Dollar notiert."Der Aktionär" rät aufgrund der günstigen Bewertung der Meta-Aktien dazu, bei den Tech-Papieren investiert zu bleiben. Im Minus von 51 Prozent seit Jahresbeginn dürfte vieles der Rezessions- und Wachstumsängste eingepreist sein. Abwarten, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: