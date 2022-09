Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie habe ihre Verluste in den vergangenen Tagen deutlich ausgeweitet. Das Papier habe letzte Woche knapp 14 Prozent eingebüßt und den Freitagshandel bei 146,29 Dollar geschlossen - der tiefste Stand seit dem Corona-Tief im März 2020. Das Minus seit Jahresanfang betrage damit knapp 61 Prozent.Die Gründe für die Schwäche des US-Titels seien vielfältiger Natur. Zum einen sei hier das schwache makroökonomische Umfeld zu nennen. Unternehmen hätten ihre Marketing-Budgets bereits gekürzt und dürften demnächst deutlich weniger über Social-Media-Kanäle werben. Das trübe die Wachstumsaussichten des Konzerns massiv ein.Zum anderen leide die Monetarisierung von Facebook und Instagram unter den neuen Updates. Meta setze bei beiden Plattformen zunehmend auf Kurzvideos á la TikTok. Das Problem: Kurzvideos würden sich aktuell schwerer monetarisieren lassen. Daher sei zu erwarten, dass Meta in den nächsten Quartalen stärkere Umsatzeinbußen hinnehmen müsse. Die Needham-Analystin Laura Martin gehe sogar davon aus, dass Meta mit Kurzvideos 30 Prozent weniger Umsätze generiere als mit anderen Inhalten.Zeitgleich mache Meta die mächtige Konkurrenz zu schaffen. Und damit seien nicht nur YouTube oder TikTok gemeint. Auch Amazon und Apple würden gerade ihre Werbesparten ausbauen. Amazon habe 2021 bereits 31 Milliarden Dollar mit Werbung verdient und im zweiten Quartal ein Wachstum bei den Werbeumsätzen von satten 18 Prozent verzeichnet. Apple arbeite gerade an einer großen Ad-Tech-Plattform und wolle schon bald seine Werbeeinnahmen auf eine "zweistellige Milliardensumme" steigern.Das Gros der Wall-Street-Experten bleibe dennoch bullish. Aktuell würden 44 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, zwölf zum Halten du nur vier zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei 222,66 Dollar, was einem Kurspotenzial von 52 Prozent entspreche.Anleger sollten daher an Bord bleiben. Neueinsteiger warten ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2022)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta.