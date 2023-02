NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von Loop Capital:Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, stuft die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin mit "hold" ein.Die Fokussierung des Unternehmens auf Gewinn und Wachstum, die Prognose, dass Kurzvideos (Reels) im nächsten Jahr einkommensneutral sein würden, sowie Metas Verpflichtung zu weiteren Aktienrückkäufen seien beruhigend, schreibe der Analyst in einer Research-Note. Das Unternehmen stelle jedoch fest, dass die Metaverse-Ausgaben in diesem Jahr von 15 Mrd. USD auf 20 Mrd. USD steigen würden und das Kerngeschäft mit Werbeanzeigen nur noch im hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Bereich wachse, mit einem Stückzahlenwachstum von nur 3% bis 4%, und füge hinzu, dass der Großteil des Wachstums auch aus Gebieten mit niedrigerem ARPU stamme.Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, stuft die Aktie von Meta Platforms nach wie vor mit "hold" ein. Das Kursziel sei von 165 auf 188 USD angehoben worden. (Analyse vom 08.02.2023)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:177,30 EUR -0,71% (08.02.2023, 15:26)