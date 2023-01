Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

134,54 EUR +3,81% (26.01.2023, 20:17)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

146,29 USD +3,39% (26.01.2023, 20:03)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.In der kommenden Woche präsentiere die Facebook-Mutter Meta ihre Quartalszahlen. Dann dürfte sich zeigen, in welche Richtung es mit der Aktie kurzfristig weitergehe. Bereits jetzt massiv angesprungen sei dagegen die Aktie von BuzzFeed . Nach einem Deal mit Meta hätten sich die Papiere des Nachrichtenportals mehr als verdoppelt.Wie das "Wall Street Journal" berichte, hätten Meta und BuzzFeed bereits im vergangenen Jahr eine Vereinbarung getroffen, die mit fast zehn Millionen Dollar bewertet werde. Dafür helfe BuzzFeed bei der Erstellung von Inhalten für die Meta-Plattformen. Zudem sollten Content-Creator geschult werden, wie sie ihre Online-Präsenz ausweiten könnten.Hintergrund der Partnerschaft sei, dass die sogenannten Content-Creator als Einzelpersonen durch ihre Videos und andere Beiträge ein immer größeres Social-Media-Publikum aufbauen und viel Geld durch Werbung und Sponsoring verdienen würden. Meta wolle sich mit der Hilfe von BuzzFeed der hier immer stärkeren Konkurrenz wie etwa TikTok erwehren. Für BuzzFeed wiederum sei die Partnerschaft mit Meta extrem wichtig. Das Geschäft sei bereits in den vergangenen Jahren stark auf Inhalte aufgebaut gewesen, die bei Facebook viral gegangen seien.Die Partnerschaft von Meta und BuzzFeed mache durchaus Sinn. Dennoch sollten Anleger weiter an der Seitenlinie bleiben. Bei BuzzFeed bleibe fraglich, ob der Konzern jemals nachhaltig schwarze Zahlen schreibe. Meta wiederum habe mit vielen Problemen zu kämpfen - die teuren Investitionen ins Metaverse, rückläufige Werbeeinnahmen oder eine stärkere Konkurrenz.Vor den Zahlen in der kommenden Woche bietet sich ein Einstieg nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link