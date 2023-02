Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

162,08 EUR +0,32% (27.02.2023, 09:40)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

170,39 USD -0,96% (24.02.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern wolle nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen. Metas Sprachmodell auf Basis künstlicher Intelligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unterstützen, habe Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag am Freitag geschrieben. Die Technologie trage den Namen LLaMA.Ein Meta-Sprecher habe dem Finanzdienst Bloomberg gesagt, das System werde aktuell nicht in Meta-Produkten wie Facebook oder Instagram eingesetzt. Es solle auf künstliche Intelligenz spezialisierten Forschern zur Verfügung gestellt werden.Chatbots wie ChatGPT seien mit gewaltigen Mengen Text darin trainiert worden, menschliche Sprache zu imitieren. Dabei würden sie im Grunde schätzen, welches Wort als nächstes kommen solle. Auf diese Weise würden sie Sätze und Texte bilden, die auch von einem Menschen stammen könnten. Zugleich habe sich in Tests von ChatGPT gezeigt, dass das Programm auf Fragen manchmal mit falschen Informationen antworte und im Dialog mit Nutzern ausfällig werden könne.ChatGPT sei vom Start-up Open AI entwickelt und Ende vergangenen Jahres veröffentlicht worden. Das habe erst Google und nun auch Meta dazu animiert, mehr von der eigenen jahrelangen Entwicklung von Sprachmodellen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Microsoft sei unterdessen einen milliardenschweren Pakt mit Open AI eingegangen."Der Aktionär" bleibt bezüglich der Meta-Aktie auf langfristige Sicht eher abwartend positioniert, so Marion Schlegel. Die 200-Tage-Linie bei gut 150 Dollar stelle eine wichtige Unterstützung für die Aktie dar. Diese gelte es zu verteidigen. Auf dem Weg nach oben stelle das Aprilhoch 2022 bei 236,86 Dollar eine wichtige Hürde dar. (Analyse vom 26.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link