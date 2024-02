Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

434,15 EUR +1,02% (14.02.2024, 12:36)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

460,17 USD +0,01% (13.02.2024)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Meta erlebe eine der besten Phasen seiner 20-jährigen Geschichte und positioniere sich sehr geschickt inmitten des KI-Hype. Starke Q4-Zahlen, die Einführung einer Dividende sowie eine USD 50 Mrd. Aufstockung des Aktienrückkaufprogrammes würden die Empfehlung bestätigen.Der für Meta wichtige aber konjunkturempfindliche Werbemarkt stehe für 2024 aufgrund anstehender Großereignisse günstig. Das Nutzerwachstum, ein Schlüsselfaktor für die Werbeeinnahmen, sei weiterhin hoch, insbesondere die Zahl der täglich aktiven User:innen und die Verweildauer hätten zugenommen. Darüber hinaus schaffe sich Meta mit seinen KI-Bemühungen (Stichwort: LLaMA) einen potenziellen Umsatzkatalysator. Zwar seien besagte Projekte weiterhin noch nicht monetarisiert, würden aber dazu beitragen, die User:innen längerfristig an das eigene Ökosystem zu binden. Der interessante Mix aus der Positionierung am Werbemarkt und KI-Ambitionen habe trotz des fulminanten Kursanstiegs noch nicht zu einer überzogenen Bewertung geführt.Dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine bisherige Kaufempfehlung für die Meta Platforms-Aktie. Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten erhöhe er sein bisheriges Kursziel auf USD 510 (zuvor USD 380) und sehe unter gegebenen Umständen weiteres Aufwärtspotenzial. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsens- und eigenen Schätzungen. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity