Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

275,15 EUR +0,81% (01.09.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

296,38 USD +0,17% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Meta-Konzern erwäge laut einem Medienbericht der "New York Times", in Europa kostenpflichtige Abo-Versionen von Facebook und Instagram ohne Werbung einzuführen. Das wäre die grundsätzlichste Abkehr vom eigenen Geschäftsmodell, das bisher vorgesehen habe, dass alle Dienste für den Nutzer kostenlos anzubieten.Daneben werde man die Dienste auch weiterhin gratis mit Werbeanzeigen nutzen können, habe die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf informierte Personen geschrieben. Meta habe den Bericht nicht kommentieren wollen.Wie viel ein Abo kosten könnte, sei noch unklar, habe die Zeitung geschrieben. Im vergangenen Quartal habe allein Facebook in Europa einen Umsatz von 17,88 Dollar pro Nutzer gemacht, fast ausschließlich mit Werbung.Meta würde mit dem Bezahl-Abo auf die veränderte Datenschutz-Situation in Europa reagieren. Nach Gerichtsurteilen und Entscheidungen von Regulierern werde unter anderem strikt durchgesetzt, dass Daten aus verschiedenen Diensten auch unter dem Dach eines Konzerns nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer kombiniert werden dürften. Bei Meta glaube man, dass mit einer werbefreien Version Bedenken von Regulierern eingedämmt werden könnten, habe die "New York Times" geschrieben.Die Aktie zeige sich bisher von der Meldung unbeeindruckt. Der Titel notiere nur leicht im Plus. Allerdings habe sich der Kurs der Meta-Aktie in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Aktuell würden sich Investoren an einer Jahresperformance von 141 Prozent erfreuen.Dabei sei der technische Aufwärtstrend ungebrochen und die Bullen stünden kurz vor dem Durchbruch über die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke. Auch auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befinde sich die Meta-Aktie. Der Stopp befindet sich aktuell bei der 200-Euro-Marke, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 01.09.2023)Mit Material von dpa-AFX