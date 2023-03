Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

173,14 EUR +2,62% (13.03.2023, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

179,51 USD -1,20% (10.03.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern Meta denke über eine Twitter-Alternative nach. "Wir erwägen ein eigenständiges dezentrales Online-Netzwerk für Text-Updates", habe ein Meta-Sprecher in der Nacht zum Samstag unter anderem der Website "The Register" mitgeteilt und damit jüngste Medienberichte bestätigt.Man glaube, dass es Chancen für einen Ort gebe, an dem unter anderem Personen des öffentlichen Lebens "Updates über ihre Interessen teilen können".Als dezentral aufgebauter Dienst - eine Art Netzwerk aus kleineren Netzwerken - würde ein Meta-Angebot der bereits existierenden Twitter-Alternative Mastodon ähnlich sein. Die indische Website "Moneycontrol", die am Freitag als erste über das Projekt berichtet habe, habe auch geschrieben, dass die Meta-App mit Mastodon und anderen Angeboten kompatibel sein könnte.Auch Twitters Mitgründer und langjähriger Chef Jack Dorsey arbeite an einem ähnlichen dezentralen Dienst mit dem Namen Bluesky, der bisher von ausgewählten Nutzern getestet werden könne. Meta mit mehreren Milliarden Nutzern in seinen Apps könnte eine bessere Position für eine Twitter-Alternative haben als andere.Die Aktie von Meta habe in den vergangenen Monaten eine starke Aufholbewegung hinlegen können. Wie nachhaltig die Zuversicht der Anleger sei, müsse sich allerdings erst noch zeigen. Genauso inwieweit es Meta gelinge, im Bereich Chatbots und nun auch als Konkurrent von Twitter mitzumischen."Der Aktionär" bleibt bezüglich der Meta-Aktie auf langfristige Sicht eher abwartend positioniert, so Marion Schlegel. Die 200-Tage-Linie bei gut 150 Dollar stelle eine wichtige Unterstützung für die Aktie dar. Diese gelte es zu verteidigen. Auf dem Weg nach oben stelle das Aprilhoch 2022 bei 236,86 Dollar eine wichtige Hürde dar. (Analyse vom 13.03.2023)Mit Material von dpa-AFX