XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

96,00 EUR +0,63% (01.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

95,20 USD +2,19% (01.11.2022, 21:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meta Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die zuletzt nach enttäuschenden Quartalszahlen abgestraften Aktien der Social Media-Unternehmen Snap und Meta Platforms würden am Dienstag deutlich zulegen. Auslöser sei ein Kommentar eines US-Politikers zu einem möglichen Verbot des chinesischen Konkurrenten TikTok in den USA. Konkret sei aber bislang wenig.In einem Interview mit dem Nachrichtenportal Axios habe Brendan Carr mit Blick auf TikTok gesagt: "Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg als ein Verbot gibt." Carr sei Commissioner bei der Federal Communications Commission (deutsch: Bundeskommunikationskommission). Die Behörde sei u.a. für die Regulierung von Rundfunk, Satellit und Kabel zuständig.Carrs Kommentar sei der jüngste in einer langen Reihe von kritischen Äußerungen von US-Politikern zu TikTok und das chinesischen Betreiberunternehmen ByteDance. Im Fokus stünden dabei v.a. Sicherheitsbedenken. So habe z.B. das Committee on Foreign Investment in the U.S. im Finanzministerium möglichen Auswirkungen des Dienstes auf die nationale Sicherheit geprüft.Obwohl Carrs Aussage keine Schlüsse darauf zulasse, ob die Federal Communications Commission aktuell ein Verbot oder anderweitige Maßnahmen gegen TikTok vorbereite, habe sie die Kurse der Konkurrenten Meta Platforms und Snap beflügelt. Die Meta Platforms-Aktie sei seit dem Kursrutsch vergangene Woche seitwärts gelaufen und notiere am Dienstag gut 2% im Plus.Von einem Verbot von TikTok in den USA würden Snap und Meta Platforms sicherlich profitieren. Konkrete Anzeichen für einen solchen Schritt gebe es aktuell jedoch nicht. Insbesondere bei Meta Platforms lägen die Probleme für die Aktie allerdings tiefer, u.a. in den Zweifeln an den Metaverse-Plänen von CEO Mark Zuckerberg. Keiner der beiden Social Media-Titel stehe aktuell auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Ein Kauf dränge sich momentan nicht auf, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2022)