Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (05.08.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms - Kleiner Kratzer oder tiefe Schnittwunde? AktiennewsDie Ergebnisse von Meta Platforms (alias Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) haben die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt, so die Experten von XTB.In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen ausnahmslos einen stetigen Anstieg der Einnahmen verzeichnet, und viele Anleger hätten erwartet, dass sich dieser Trend im zweiten Quartal diesen Jahres fortsetzen würde. Deshalb sei die Wall Street sehr überrascht gewesen, als Meta zum ersten Mal in der Geschichte einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr bekannt gegeben habe. Sei angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftslage in den USA der erste Nagel im Sarg oder handelt es sich nur um einen einmaligen Sondereffekt?Mark Zuckerberg habe in einer kürzlich von Reuters zitierten Konferenz erwähnt, dass er eine deutliche Verlangsamung der Performance von Meta Platforms erwarte. Daher hätte man davon ausgehen können, dass alle potenziell negativen Nachrichten "bereits eingepreist" gewesen seien. Anleger hätten dann nach den wie erwartet schwachen Quartalsergebnissen ruhig gehandelt. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse sei die Gelassenheit und Zuversicht der Spekulanten jedoch in Frage gestellt worden, als die Aktie um über 5,0% eingebrochen sei. Wie so oft hätten die Anleger "mit den Füßen abgestimmt" und beschlossen, von Bord der USS Zuckerberg zu gehen. Seien das Panikverkäufe gewesen, oder habe das Unternehmen ernsthafte Probleme?Die Prognosen einer deutlichen Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte und der Rückgang des EPS um 36% im Jahresvergleich hätten sich als besonders schmerzhaft für die Anleger erwiesen. Darüber hinaus habe das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 0,9% im Jahresvergleich gemeldet. Obwohl es noch weit von den unrühmlichen Ergebnissen von Snap entfernt sei, sollte dieser Vorfall nicht nur in quantitativer Hinsicht betrachtet werden. Der allererste Umsatzrückgang im Jahresvergleich könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen - ein bekanntes Sprichwort besage: "Wenn du eine Gottheit stürzen willst, zeige der Menge, dass sie auch bluten kann." Ob es sich dabei nur um einen Kratzer oder eine tiefe Schnittwunde handle, sei zweitrangig.Das Unternehmen versuche, einen tiefgreifenden und kostspieligen Wandel vom Marktführer für soziale Plattformen zu einem Unternehmen zu vollziehen, das sich im Rahmen des Metaverse-Trends auf VR- und AR-Technologie konzentriere. Die Monetarisierung von VR- und AR-Technologien sei eine Herausforderung für das Unternehmen im Rahmen des Metaverse-Trends, der eine enorme finanzielle Investition erfordere, an der sich Meta immer stärker beteilige. Das Unternehmen beabsichtige, die Horizon-Worlds-Plattform erheblich zu modifizieren, und werde im August den Preis für die AR-Headsets "Quest 2" erhöhen. Meta habe eine bedeutende Premiere des neuen AR-Sets "Project Cambria" noch in diesem Jahr angekündigt.Die größte Herausforderung für Meta Platforms sei nach wie vor die Umgehung von Datenschutzblockern und die Aktualisierung des Werbeeinnahmenmodells. Die von Apple auf iOS eingeführten Blocker würden den Nutzern die Möglichkeit geben, sich gegen personalisierte Werbung zu entscheiden, was sich auf die Rentabilität von Meta Platforms und anderen Unternehmen auswirke, deren Modell weitgehend auf Werbung basiere (einschließlich Snap, das aus diesem Grund vor kurzem einen massiven Einbruch erlitten habe). Analysten würden ein besonderes Augenmerk auf die Einnahmen aus dieser Quelle legen, die angesichts der erwarteten Konjunkturabschwächung einen besonderen Risikofaktor darstellen könnten.Es scheine jedoch, dass die in apokalyptischem Ton geschriebenen Artikel, die das bevorstehende Ende von Meta Platforms ankündigen würden, stark übertrieben seien. Das Unternehmen konzentriere sich auf die Diversifizierung der Einnahmequellen und sei sich der potenziellen Probleme bewusst, die den Werbemarkt in den kommenden Quartalen betreffen könnten. Wir werden wahrscheinlich bald herausfinden, ob Meta es schaffen wird, die aktuellen Probleme zu bewältigen, so die Experten von XTB.Die Aktie von META (META.US) werde rund 55% unter ihrem Allzeithoch vom September 2021 gehandelt. Den Käufern gelinge es, die Unterstützung bei 154,00 USD zu verteidigen, die mit der unteren Begrenzung der Dreiecksformation zusammenfalle. Dennoch könnte erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 189,70 USD, der mit dem 78,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert sei, zu einem Stimmungsumschwung führen. (Quelle: xStation 5) (News vom 04.08.2022)