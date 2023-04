Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kein gutes Omen vor den Zahlen? Heute Abend nach Börsenschluss in den USA werde Meta seine Zahlen veröffentlichen. "Der Aktionär" werde zeitnah berichten. Kurz zuvor gebe es ziemlich unschöne Neuigkeiten aus dem Facebook-Universum. Dort habe sich Meta offenbar eine ziemlich große Panne geleistet, wie ein Kenner berichte.Am vergangenen Wochenende habe Alex Gorlick, Chef einer Marketingagentur, die laut eigener Aussage schlimmste Facebook-Panne während seiner zehn Jahre digitalen Werbegeschäft erlebt. Das berichte heute CNBC. Demnach habe Gorlick bei einem Check der Konten seiner Kunden festgestellt, dass deren Tagesbudgets bereits am Morgen zu 90 Prozent aufgebraucht gewesen seien. Das habe die Kosten für die Kundengewinnung praktisch verdreifacht. Gorlick spreche von "grauenhaften" Ergebnissen. "Das ist die größte Fehlfunktion, die ich je bei Facebook-Anzeigen gesehen habe."Der digitale Werbemarkt sei vor allem im Social-Media-Bereich sehr umkämpft. Facebook habe den Fehler laut CNBC bestätigt, ohne Details zu nennen. Das technische Problem sei inzwischen behoben worden, habe es demnach lediglich geheißen.Tausende Unternehmen sollten von dem Fehler betroffen gewesen sein. Ob Facebook nun Geld erstatte, sei unklar. Im Zweifel setze Facebook womöglich darauf, dass sich die Betroffenen selbst mit dem Konzern in Verbindung setzen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta