Mark Zuckerberg habe bereits 2021 mitgeteilt, dass das Unternehmen einen "schmerzhaften" und riskanten Wandel vollziehen wolle, um sich langfristig von einer sozialen Plattform in ein technologisches Zentrum für virtuelle Welten des Metaverse zu verwandeln, was auch eine Änderung des Firmennamens nach sich gezogen habe. Meta Platforms habe den aktuellen VR-Markt mit den von den Nutzern hoch bewerteten Oculus-Geräten dominiert. Das "Metaverse" habe auch eine Chance, sich zu verwirklichen, aber es scheine, dass eine mögliche Rezession den Prozess erheblich verzögern könnte.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

99,27 EUR +1,17% (28.10.2022, 13:49)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

98,82 EUR -2,45% (28.10.2022, 13:34)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

97,90 USD -0,04% (27.10.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Kein König regiert ewig - AktiennewsDie Aktien von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) von Mark Zuckerberg sind am Donnerstag stark gefallen, nachdem das Unternehmen enttäuschende Finanzergebnisse veröffentlicht hatte, so die Experten von XTB.Die Aktie sei um über 20% abgestürzt und auf ein Niveau gefallen, das seit 2016 nicht mehr erreicht worden sei. Was sei die Ursache für die plötzliche Verschlechterung der Ergebnisse des Unternehmens gewesen?Der Nettogewinn im dritten Quartal sei um 52% auf 4,4 Milliarden Dollar gesunken und habe damit deutlich unter dem Konsens der Analysten von 5 Milliarden Dollar gelegen. Der Umsatz sei um 4% auf 27,71 Milliarden Dollar gesunken und habe damit immer noch unter den Marktschätzungen von 5,0% gelegen, was die langsamste Wachstumsrate seit dem Marktdebüt im Jahr 2012 darstelle, nachdem im vorangegangenen Quartal ein Rückgang von 1% zu verzeichnen gewesen sei.Zuckerberg, der größte Anteilseigner von Meta, habe in diesem Jahr fast 77 Milliarden Dollar verloren, da der größte Teil seines Vermögens aus den Aktien des Unternehmens bestehe. Nach Angaben von Bloomberg sei der Wert seines Vermögens Anfang 2022 auf über 125 Milliarden Dollar gestiegen, aber nach dem jüngsten Verkauf sei diese Zahl auf 49 Milliarden Dollar gefallen.Das Unternehmen erwarte, dass der Umsatz im vierten Quartal zwischen 30 und 32,5 Milliarden Dollar liegen werde und damit unter den Erwartungen der Analysten von 32,2 Milliarden Dollar.Ein weiterer Risikofaktor betreffe den Verkauf von VR-Headsets und Metaverse-Software. Analysten würden von einer möglichen Verlangsamung angesichts eines globalen Abschwungs und geringerer Verbraucherausgaben ausgehen. Microsoft habe auf einen Rückgang der Nachfrage nach Computern hingewiesen, und auch die Halbleiterhersteller Intel und AMD hätten über eine mögliche "Rezession" auf dem Technologiemarkt informiert. Diese Verlangsamung könne sich auch auf den Verkauf von Oculus-Geräten auswirken, was das Unternehmen in eine noch schwierigere Lage bringe.Darüber hinaus habe das Unternehmen angekündigt, dass "die Betriebsverluste von Reality Labs im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich ansteigen werden (...) nach 2023 erwarten wir, dass sich die Investitionen von Reality Labs beschleunigen, sodass wir unser Ziel erreichen können, das gesamte Betriebsergebnis des Unternehmens langfristig zu steigern".Die Sorge vor einer Rezession und einer steigenden Inflation habe sich negativ auf Meta und andere Technologieunternehmen ausgewirkt. Google, der Eigentümer von Alphabet, und Microsoft hätten die Anleger ebenfalls mit den Ergebnissen des dritten Quartals enttäuscht. Darüber hinaus habe Meta mit den im Jahr 2021 verabschiedeten Änderungen der Apple-Datenschutzrichtlinie gekämpft, die sein grundlegendes Werbemodell beeinträchtigt hätten. Das Unternehmen behaupte, dass aus diesem Grund die Werbeeinnahmen im Jahr 2022 um 10 Milliarden Dollar sinken würden.Ein positiver Aspekt für das Unternehmen könnte die Tatsache sein, dass die Zahl der Nutzer der wichtigsten Plattformen Facebook und Instagram ständig wachse und ihnen erlaube, ihren Platz in den Top 5 der meistbesuchten sozialen Plattformen der Welt zu halten (Facebook bleibe die beliebteste, Instagram auf Platz 4). Meta habe angegeben, dass es 197 Millionen täglich aktive Nutzer in den USA und Kanada verzeichnet habe, was einen Anstieg von 1 Million im Vergleich zum dritten Quartal 2021 bedeute. Die meisten Einnahmen würden nach wie vor von nordamerikanischen Nutzern stammen. Angesichts der zunehmenden Rezessionsängste könnte der Werbemarkt eine deutliche Verlangsamung erfahren, die bereits während der schlimmsten Zeit der Pandemie stattgefunden habe.