Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

447,05 EUR -3,37% (11.03.2024, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

485,87 USD -3,97% (11.03.2024, 16:38)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Nach einem beeindruckenden Anstieg von 452% seit dem Tief im Oktober 2022 erlebe die Meta Platforms-Aktie nun eine leichte Korrektur. Das sei aber noch lange kein Grund, um Sorge zu haben. Diese Pause biete viel mehr eine neue Gelegenheit. Wer jetzt mit gutem Timing und dem richtigen Produkt zuschlage, könnte davon enorm profitieren.Meta Platforms, das Unternehmen hinter einigen der weltweit beliebtesten sozialen Medien und Technologieplattformen, habe einmal mehr seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, bemerkenswerte Wachstumsraten zu erzielen. Die jüngste Rally der Aktie erinnere an die Zeitspanne zwischen Juni 2013 und Juli 2018, in der die Aktie um 864% gestiegen sei und Anleger, die den Mut gehabt hätten, früh einzusteigen, reich belohnt worden seien.Aber selbst die stärksten Rallys würden Korrekturen erleben und Meta Platforms sei da keine Ausnahme. Der aktuelle Rücksetzer sollte jedoch nicht als Warnsignal, sondern als Chance verstanden werden. Historische Daten und Trendanalysen würden zeigen, dass der langfristige Aufwärtstrend von Meta Platforms weiterhin intakt sei. Für Trader bedeute dies, dass jetzt der ideale Zeitpunkt sein könnte, um zu agieren, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: