Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Im Kampf der Kurznachrichtendienste solle Metas Angebot Threads noch in dieser Woche neue Features erhalten. Damit wolle der Facebbok-Konzern das Momentum seines jüngsten Erfolgs nutzen und dem bisherigen Platzhirschen X (ehemals Twitter) weiter Nutzer abspenstig machen.Trotz des fulminanten Starts von Threads und der Aussichten, dass der Kurznachrichtendienst eine echte Cash-Maschine werden könnte, die Ankündigung reiche nicht aus, um die Meta Platforms-Aktie in die Gewinnzone zu führen. In einem schwachen Tech-Umfeld habe das Papier am Mittwoch rd. 2,4% nachgegeben.Noch sei Threads nicht überall auf der Welt verfügbar - z.B. in der EU. Das Management mache daher alles richtig, mit immer neuen Features nicht nur die bereits gewonnenen Nutzer bei der Stange zu halten, sondern die Neugier bei denen, die beim Kurznachrichtendienst noch nicht dabei sein könnten, weiter zu befeuern. "Der Aktionär" sei daher weiter bullish für seine Empfehlung Meta Platforms, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)