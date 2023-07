Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Sieben wichtige Entwicklerfirmen von KI-Software würden eine Selbstverpflichtung zum verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie eingehen. Dazu gehöre, dass KI-Programme vor der Veröffentlichung auf ihre Risiken geprüft würden und von ihnen erstellte Inhalte gekennzeichnet würden. Zu diesen Firmen gehöre neben OpenAI auch Meta.ChatGPT sorge seit Ende vergangenen Jahres für Aufsehen, weil der Chatbot auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen kommunizieren könne. Und es habe auch nicht lang gedauert, bis andere Firmen wie Meta nachgezogen hätten. Der Zuckerberg-Konzern habe erst vor kurzem die neueste Version seiner KI Llama veröffentlicht.Derartige Chatbots würden einen Satz formulieren, indem sie Wort für Wort abschätzen würden, wie er weitergehen könnte. Ein Nachteil des Prinzips sei, dass das Programm kein Verständnis für die Inhalte habe: Deshalb könne es auch mit Überzeugung Behauptungen aufstellen, die völlig falsch seien.Dass sich mithilfe von KI-Software Falschinformationen bis hin zu täuschend echt aussehenden Fotos und Videos erstellen und verbreiten lassen würden, gelte als eine der Gefahren der Technologie.KI berge Risiken für Gesellschaft, Wirtschaft und nationale Sicherheit - aber auch unglaubliche Chancen, so US-Präsident Biden. Die freiwilligen Zusagen seien "ein vielversprechender Schritt", aber man werde auch neue Gesetze und Aufsicht brauchen.Grundsätzlich böten KI-Technologien eine riesige Gelegenheit für Investoren. Allerdings bleibe zu hoffen, dass es nicht zu einseitigen regulatorischen Maßnahmen des Staates komme und stattdessen weiter mit den Unternehmen zusammengearbeitet werde."Der Aktionär" ist in Sachen KI positiv für die Zukunft gestimmt und rät bei der Meta-Aktie zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 24.07.2023)mit Material von dpa-AFX