Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

293,15 EUR +0,17% (03.10.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

306,84 USD +0,01% (02.10.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.10.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Konjunkturelle Sorgen hätten die Ausgaben für Online-Werbung in den letzten Quartalen teilweise gebremst. Dies habe Meta nicht unbedingt zu spüren bekommen, eher im Gegenteil würden sich doch die letzten Quartalsergebnisse durchaus als sehr gut bezeichnen lassen. Zu verdanken sei dies einerseits der großen Reichweite von Meta und andererseits Zuckerbergs Initiative des "Jahres der Effizienz", welches mit strikter Personal- und Kostendisziplin bereits Früchte trage.Aktuell arbeite Meta an mehreren attraktiven Projekten wie Llama 2, Threads, Werbemöglichkeiten für Reels und dem Start von Quest 3. Llama 2 solle schon bald mit Chatbots wie OpenAI oder Googles Bard konkurrieren. Threads solle weiter ausgebaut werden, um von der Abwanderung der Nutzer beim Konkurrenten "X", ehemals Twitter, insbesondere im Kampf um Werbekunden zu profitieren. Vielversprechende Projekte seien also in der Pipeline.Der interessante Mix aus Effizienz, KI-Ambitionen und neuen Einnahmequellen spiegele sich allerdings noch nicht in der Bewertung wider: Obwohl die Meta-Aktie seit Jahresbeginn bereits um 155% habe zulegen können, sei die Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie und dem Gesamtmarkt immer noch relativ moderat.Dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz des aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfelds, aber auch aufgrund der positiven Aussichten für den für Meta wichtigen Werbemarkt seine bisherige Kaufempfehlung. Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten erhöhe er sein bisheriges Kursziel auf USD 340,00 (zuvor USD 300,00) und sehe unter gegebenen Umständen weiteres Aufwärtspotenzial. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsens- und eigenen Schätzungen. (Analyse vom 03.10.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity