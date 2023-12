Hinzu komme, dass mit den KI-Bestrebungen (Stichwort: LLaMA) ein potenzieller Umsatzkatalysator zum erweiterten Rollout von Threads hinzukomme. Zwar seien besagte Projekte weiterhin noch nicht monetarisiert, würden aber dazu beitragen, die User:innen längerfristig im eigenen Ökosystem zu halten. Der interessante Mix aus Effizienz, KI-Ambitionen und neuen Einnahmequellen habe trotz des formidablen Kursanstieges noch nicht zu einer Überstrapazierung der Bewertung geführt.



Dementsprechend bestätigen wir unsere bisherige Kaufempfehlung, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Meta-Aktie. Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten würden die Analysten der RBI ihr bisheriges Kursziel auf USD 380 (zuvor USD 340) erhöhen und unter gegebenen Umständen weiteres Aufwärtspotenzial sehen. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsens- und eigenen Schätzungen. (Analyse vom 14.12.2023)



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin zu kaufen.Während die Ausgaben für das Metaverse weiterhin Milliarden an Kosten verursachen würden, gehe man bei Meta dennoch vermehrt in Richtung KI. Inzwischen habe der Hype um Künstliche Intelligenz das Metaverse als die Zukunftstechnologie vom ersten Platz abgelöst. So sehe auch CEO Mark Zuckerberg, dass generative KI "buchstäblich jedes einzelne unserer Produkte berühren werde".Meta habe Ende Oktober seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2023 vorgelegt. Der Konzernumsatz von USD 34,1 Mrd. habe die Analystenschätzungen von USD 33,6 Mrd. übertroffen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis entspreche dies einer Steigerung von 23%. Die Gesamtkosten hätten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7% auf USD 20,4 Mrd. reduziert werden können. Der Gewinn pro Aktie habe mit USD 4,39 die Erwartungen um rund 22% übertreffen können. Mit dem Ende von Q3 dürfte auch der Großteil der Personalentlassungen abgeschlossen sein. Zum Quartalsende habe die Zahl der Beschäftigten 66.185 betragen, was einem Rückgang von 24% gegenüber dem Vorjahr entspreche.Facebook sei zuletzt auf 2,09 Mrd. täglich aktive Nutzer gekommen - nach 2,064 Mrd. vor drei Monaten. Auf mindestens eine App des Konzerns würden 3,14 Mrd. Nutzer:innen monatlich zurückgreifen. Im zweiten Quartal seien es noch 70 Mio. weniger gewesen.Für das vierte Quartal erwarte Meta einen Umsatz zwischen USD 36,5 Mrd. und USD 40,0 Mrd. Die Konsensusschätzungen lägen mit USD 39 Mrd. innerhalb der Prognosebandbreite des Konzerns. Zudem betone Meta, weiter an der Gesamteffizienz des Unternehmens arbeiten zu wollen: Eine Größenordnung zwischen USD 87 Mrd. und USD 89 Mrd. an Gesamtkosten für das Gesamtjahr 2023 werde angestrebt. Hinzu kämen geschätzte Restrukturierungskosten in Höhe von USD 3,5 Mrd. bis Ende 2023 im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Standorten sowie Abfindungen und anderen Personalkosten.Meta rechne mit steigenden Ausgaben im nächsten Jahr. Als Gründe habe der Konzern Kosten für Investitionen in die Infrastruktur genannt, die im Rennen um die Führungsrolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz im Technologiesektor als entscheidend gelten würden.Meta schließe das Jahr 2023 mit einem Feuerwerk an Innovationen ab, indem es eine Palette von Updates für seine generative Künstliche Intelligenz (KI) in einem Blog-Post vorstelle. In Chats sämtlicher Plattformen werde eine neue Funktion durch das neue Feature "reimagine" im Messenger und auf Instagram erweitert. Dies ermögliche es Nutzer:innen beispielsweise KI-generierte Bilder mit Textbefehlen zu bearbeiten. Zudem werde in den kommenden Wochen ein unsichtbares Wasserzeichen in das "Imagine with Meta AI"-Projekt integriert werden, was die Transparenz und Rückverfolgbarkeit von KI-generierten Bildern sicherstellen solle. Eine weitere Entwicklung betreffe die Chatbots von Meta, diese würden nun mit einem Langzeitgedächtnis ausgestattet, was den Nutzern ermögliche, nahtlos an vorherigen Gesprächen anzuknüpfen.Auf Basis ausgewählter Kennzahlen (KGV, EV/Sales, EV/EBITDA etc.) notiere die Meta-Aktie derzeit noch immer unter ihrem langfristigen Durchschnitt, was vor allem auf die zuletzt starken Ergebnisse zurückzuführen sei. Auch im Vergleich zur Peergroup würden die Aktien auf Basis der zukünftigen Schätzungen mit einem teilweise signifikanten Discount gehandelt.Meta plane die Entwicklung eines leistungsfähigen Chatbots, der mit OpenAIs GPT-4 konkurrieren solle. Das Unternehmen habe KI-Trainingschips erworben und Datenzentren eingerichtet, um das neue Sprachmodell mit dem Namen LLaMA zu trainieren. Das Training solle Anfang 2024 beginnen und es Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen KI-Tools zu entwickeln. Meta strebe auch die Entwicklung von KI-Anwendungen an, die menschliche Gesichtsausdrücke nachahmen könnten, was auf generative Funktionen hindeute und vermutlich bei den Avataren im Metaverse zum Einsatz kommen könnte. Allerdings hinke man der direkten KI-Konkurrenz zeitlich etwas hinterher, denn bis dahin dürfte Google sein kürzlich veröffentlichtes multimodales KI-Modell Gemini auf dem Markt etabliert haben und auch von OpenAI seien bis nächstes Jahr weitere Innovationen zu erwarten.Sowohl die USA als auch Europa seien bestrebt die Marktmacht von Big-Tech Unternehmen einzudämmen. In der EU seien dafür der "Digital Markets Act" (DMA) und der "Digital Services Act" (DSA) auf den Weg gebracht worden, wobei die Datenerhebung mittlerweile abgeschlossen sei, aber sich die volle Wirksamkeit der Gesetzespakete erst Anfang 2024 entfalten dürfte. Die Europäische Kommission habe in einem ersten Schritt die Unternehmen und Dienste benannt, die sie im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte als sogenannte "Gatekeeper" einstufe. Als Gatekeeper bezeichne die EU Unternehmen, die "zentrale Plattformdienste" anbieten würden, die "ein wichtiges Zugangstor für Verbraucher darstellen" würden. Nach dem DMA müssten Gatekeeper-Dienste nun die ausdrückliche Zustimmung einholen, bevor sie einen Nutzer:in zu Werbezwecken tracken würden.Darüber hinaus werde in der EU auch an einer AI-Regulierung gefeilt: Das Gesetz über künstliche Intelligenz (A.I. Act) solle einen neuen globalen Standard für die EU-Länder setzen, welche die potenziellen Vorteile (Effizienz- und Produktivitätssteigerungen) dieser Technologie nutzen und sich gleichzeitig vor ihren potenziellen Risiken (z.B. Verbreitung von Fehlinformationen, Gefährdung der nationalen Sicherheit etc.) schützen möchten. Das Gesetz müsse zwar noch einige Schritte durchlaufen, bevor es verabschiedet werden könne, aber die politische Einigung bedeute, dass die Grundzüge vorerst einmal festgelegt worden seien.Der für Meta wichtige aber konjunkturempfindliche Werbemarkt sei in diesem Jahr von den verschiedenen zusammenfallenden Krisen und vor allem von der Inflation deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Umso bemerkenswerter sei gewesen, dass die Werbeeinnahmen und Userzahlen bei Meta auch in dieser schwierigen Zeit klar ansteigen würden und vermutlich im kommenden Jahr aufgrund der anstehenden Großereignisse noch an Dynamik zulegen dürften.