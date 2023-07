Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



München (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Metas (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) neue Social-Media-Plattform "Threads", die vergangene Woche in über 100 Ländern an den Start ging, wächst rekordverdächtig, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten fünf Tagen nach der Einführung habe Threads bereits die magische Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Dafür hätten alle anderen namhaften Plattformen mehrere Monate, wenn nicht Jahre benötigt. Die hohe Ähnlichkeit zwischen Threads und dem Kurznachrichtendienst Twitter lasse vermuten, dass Meta nun vermehrt Nutzer seines amerikanischen Rivalen abwerben wolle.Auf den ersten Blick scheine Threads keine besonderen Vorzüge zu enthalten. Nutzer könnten in der App auf 500 Zeichen begrenzte Texte verfassen und ihre Beiträge mit bis zu fünf Minuten langen Videos und Bilden ausgestalten. Andere Nutzer könnten diese Beiträge dann liken, teilen und kommentieren. Damit unterscheide sich Metas neue Plattform kaum von Twitter, das seinen Nutzern bereits seit weit über zehn Jahren einen derartigen Service biete. Aus welchem Grund seien dennoch so viele Menschen an dem neuen Kurznachrichtendienst interessiert?Ein Grund für den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen sei vermutlich, dass Threads eng mit der bereits erfolgreichen Plattform Instagram verknüpft sei. Im Jahr 2012 habe Meta - damals noch Facebook - den Fotodienst Instagram für eine Milliarde US-Dollar gekauft, was rückblickend betrachtet wohl eine der klügsten Entscheidungen von Mark Zuckerberg gewesen sei. Denn mittlerweile sei Instagram Schätzungen zufolge ca. 100 Milliarden Dollar wert. Das sei kaum verwunderlich, wenn man sich vor Augen führe, dass die Plattform monatlich von rund 2 Milliarden Menschen genutzt werde. Vor diesem Hintergrund reiche es aus, wenn ein Bruchteil der Instagram-Nutzer auf die neue Plattform wechsele, um die besagten 100 Millionen Nutzer zu erreichen.Außerdem verdeutliche dies, welches Potenzial die App in Zukunft entfalten könnte. Wenn Threads das Wachstum der letzten Woche weiter fortsetze, könnte es den Kurznachrichtendienst Twitter mit seinen rund 300 Millionen Nutzern bald in den Schatten stellen. Ein weiterer Wachstumsschub für Threads könnte insbesondere mit der Freischaltung der Plattform in den EU-Staaten einhergehen. Da seitens der EU gewisse regulatorische Fragen noch nicht geklärt seien, stehe Threads dort bisher noch nicht zum Download zur Verfügung.Die Einführung von Threads komme für Twitter zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das Unternehmen kämpfe mit einer Vielzahl an Problemen seit der Übernahme durch Elon Musk. Dieser habe rund die Hälfte aller Mitarbeiter entlassen, als er im Oktober in das Unternehmen gekommen sei. Unter anderem seien in diesem Zusammenhang Stellen in der Abteilung abgebaut worden, die für die Moderation der Inhalte zuständig sei. Laut Medienwissenschaftlern habe das, in Kombination mit der Aufhebung von gewissen Nutzer-Richtlinien, zu einem Anstieg in Hasskommentaren und Rassismus auf der Plattform geführt. Folglich seien viele Unternehmen von Twitter als Werbepartner abgerückt oder hätten zumindest ihre Ausgaben für Anzeigen auf der Plattform reduziert. Insider hätten berichtet, dass dies bereits im Dezember letzten Jahres zu signifikanten Umsatzrückgängen geführt haben solle. Die Einführung von Threads könnte Twitter nun einen weiteren Teil seiner Werbeeinnahmen streitig machen.Ein etwas besseres Bild zeichne sich hingegen bei dem Rivalen Meta ab. Im ersten Quartal 2023 habe das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Dies könne jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24 Prozent niedriger ausgefallen sei. Dies sei insbesondere auf geringere Werbeausgaben der Kunden sowie Umstrukturierungsmaßnahmen im Unternehmen zurückzuführen. Außerdem würden hohe Kosten, die mit der Einführung des Metaversums (Metas Virtual-Reality-Plattform) einhergegangen seien, das Geschäft belasten. Threads könnte angesichts des rasanten Wachstums Meta neuen Schwung verleihen. Es bleibe jedoch vorerst offen, ob die neue Plattform ihre Nutzer auch langfristig an sich binden könne. Denn nur wenn dies gelingt, wird Threads für Unternehmen als Werbepartner interessant, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 13.07.2023)