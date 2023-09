Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

281,70 EUR -0,81% (26.09.2023, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

298,28 USD -0,85% (26.09.2023, 16:31)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Technologieriese Meta mache laut Adam Coons, Chief Portfolio Manager bei Winthrop Capital Management, derzeit eine Identitätskrise durch. Aufgrund von Umstrukturierungen sei für Investoren nicht nachvollziehbar, was aus dem Unternehmen einmal werde. Das mache die Aktie laut dem Experten "uninvestierbar".Das Unternehmen habe ursprünglich erklärt, dass es sich auf das Metaverse konzentrieren wolle. Später jedoch habe Meta angekündigt, den Schwerpunkt auf die Nutzung künstlicher Intelligenz zu legen. Berichten zufolge plane der Tech-Gigant die Einführung eines generativen KI-gesteuerten Chatbots mit mehreren Persönlichkeiten, der mit ChatGPT konkurrieren werde."Wir haben Schwierigkeiten, das Gesamtbild zu verstehen. Obwohl Meta ziemlich stark gekürzt hat, sind die Gesamtausgaben für dieses Metaverse, welches das Unternehmen versucht auf den Weg zu bringen, hoch und mittlerweile auch ein wenig undurchsichtig", so Coons."Wir hinterfragen - und es scheint, als würden sie es auch selbst tun - was das Geschäftsmodell letztendlich sein wird. Für uns ist das also kein Wert, in den wir investieren. Es ist ok, wenn ich mich in dieser Hinsicht irre, einfach weil das Risiko die Chancen überwiegt", habe er hinzugefügt."Meta gewinnt Marktanteile im breiteren Markt für Online-Werbung", hätten die Citi-Analysten am 22. September geschrieben. "Wir mögen die Aktie weiterhin wegen der beschleunigten Umsätze und Margen bis 2024", habe es bereits zwei Tage vorher geheißen.Meta ist nach wie vor eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Ein Einstieg drängt sich derzeit aufgrund der Gesamtmarktschwäche nicht auf, doch sobald dieser sich wieder in ruhigerem Fahrwasser befindet, können Anleger zugreifen, so Michael Diertl. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link