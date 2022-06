Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (21.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Selbst die kompakteren Brillen zur Anzeige virtueller Realität seien bislang recht klobig - doch der Facebook-Konzern Meta wolle das ändern. Das Unternehmen, das stark auf virtuelle Welten setze, habe am Montag einen Prototyp gezeigt, der deutlich dünner und leichter als bisher erhältliche Geräte sei. Die Brille trage den Codenamen "Holocake 2".Sie sei augenscheinlich nur wenige Zentimeter dick. Sie müsse allerdings an einen Computer angeschlossen werden, habe Meta eingeschränkt. Zuletzt habe der Konzern mit zwei Generationen seines Modells Quest auf VR-Brillen gesetzt, die ohne Verbindung zu einem PC auskommen würden.Für das kompakte Design des Prototyps würden vor allem Innovationen bei den Linsen sorgen. Dazu gehöre holografische Optik, dank der die Linse praktisch flach sein könne, wie Meta erläutert habe. In einem noch nicht gebauten Konzept mit dem Namen "Mirror Lake" verspreche der Konzern ein leistungsstarkes VR-Headset in der Größe einer Skibrille. Als nächstes Gerät wolle Meta bis Jahresende eine Brille mit dem Codenamen "Cambria" auf den Markt bringen, die neben der Anzeige virtueller Welten auch die reale Umgebung mit Kameras einfangen und dem Nutzer einblenden solle.Unklar sei geblieben, warum Meta die Zukunftsprojekte jetzt präsentiert habe: Es seien keine Angaben dazu gemacht worden, wann fertige Geräte auf Basis der Prototypen in den Handel kommen könnten. Allerdings habe es in den vergangenen Monaten Berichte gegeben, wonach Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) den Prototypen einer Datenbrille seinen Verwaltungsratsmitgliedern vorgeführt habe und auf dem Weg zur Marktreife sei. Auch über die Apple-Brille sei zu lesen gewesen, dass sie einer Skibrille ähnlich sehe. Der iPhone-Konzern schweige traditionell zu anstehenden Produkten, bis ihre Markteinführung näher rücke. Den Berichten zufolge habe auch die Apple-Brille viele Kameras, um auf ihrem Display die reale Umgebung mit digitalen Inhalten mischen zu können.Die Meta Platforms-Aktie sei derzeit deutlich angeschlagen. Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 138,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch die Apple-Aktie habe zuletzt deutlich unter Druck gestanden, die Aussichten würden aber stark bleiben. Die Aktie sei nach wie vor ein Basisinvestment. (Analyse vom 21.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link