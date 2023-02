Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Das gestiegene Vertrauen in die künftige Geschäftsentwicklung nach guten Zahlen, weitere Aktienrückkäufe und Kostensenkungen hätten Meta am Donnerstag einen historischen Kurssprung beschert. Direkt zu Handelsbeginn hätten die Aktien des Mutterkonzerns von Facebook, Instagram und WhatsApp mit 184,60 US-Dollar ihre Zwischenhochs aus dem Sommer überwunden.Derzeit notiere das Papier gut 25 Prozent im Plus bei 191,61 Dollar. Damit würden sie zu den besten Werten im erneut sehr starken NASDAQ 100 zählen und seien auf einem guten Weg zum größten Tagesgewinn seit fast zehn Jahren. Der Kursanstieg um fast 60 Prozent im noch jungen Jahr 2023 könne sich ebenfalls sehen lassen - auch für diesen Zeitraum zähle Meta zur Führungsgruppe im technologielastigen Auswahlindex, der bislang um knapp 17 Prozent angezogen habe.Mehrere Analysten hätten ihre Kursziele für die Aktie nach der Zahlenvorlage deutlich angehoben und lägen nun über der 200-Dollar-Schwelle, womit sie ihr weiteres Potenzial einräumen würden. Die Anlageempfehlungen seien entsprechend positiv geblieben. Bis zum Rekordhoch von gut 384 Dollar aus dem September 2021 sei es aber noch ein weiter Weg.Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies sehe in den Geschäftszahlen für 2022 reichlich Gründe, optimistisch für das neue Jahr zu sein. Meta habe in einem schwachen Marktumfeld umsatzseitig im Schlussquartal stark abgeschnitten und das Wachstum habe sich wechselkursbereinigt nicht verlangsamt, habe der Experte erklärt. Zudem verbessere sich offenbar die Rendite der Werbekunden von Meta für ihre Ausgaben auf den Plattformen des Unternehmens. Damit dürfte der Anteil von Meta an den Werbebudgets der Unternehmen wachsen.Anleger lassen nun die Gewinne laufen, sichern sich aber mit einem Stopp nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 02.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)