Ja. Wir wissen, dass Meta derzeit die wichtigsten Menschenrechtsrisiken bewertet, um die Risiken zu identifizieren und zu priorisieren, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, so die Experten von Schroders. Dies solle in eine Strategie münden, die diese Risiken angehe. Die Experten von Schroders würden das Unternehmen seit 2018 zu Menschenrechtsthemen befragen. Obwohl die aktuelle Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte ein positiver Schritt sei, seien die Experten der Ansicht, dass Aktionär:innen von einer stärkeren Offenlegung zu diesem Thema profitieren würden. Da die Werbung einen großen Teil der Gesamteinnahmen des Unternehmens ausmache, dürfte eine von einem Dritten durchgeführte Folgenabschätzung dazu beitragen, die Transparenz in Bezug auf die Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit gezielter Werbung zu verbessern.



4. Könnte die Resolution unbeabsichtigte, schädliche Folgen haben?



Nein, die Experten von Schroders würden nicht glauben, dass eine Bewertung der Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit gezielter Werbung unbeabsichtigte Folgen haben werde. Das Thema sei brisant und einem zunehmenden regulatorischen Druck zum Schutz der Verbraucher:innen im Internet ausgesetzt. Das schlage sich in der jüngsten von der EU gegenüber Meta verhängten Rekordstrafe für Verstöße gegen den Datenschutz nieder. Angesichts dieser Umstände seien die Experten von Schroders der Ansicht, dass ein Bericht, der die Risiken im Zusammenhang mit dieser Praxis aufzeige, es dem Unternehmen ermöglichen werde, mögliche negative Auswirkungen, die im Bericht aufgezeigt würden, besser anzugehen und abzumildern und somit das Unternehmen besser vor rechtlichen und regulatorischen Risiken sowie Reputationsrisiken zu schützen, die andernfalls den Unternehmenswert schaden könnten.



[1] Der "Engagement Blueprint" wurde 2022 eingeführt und legt die Ambitionen und den Ansatz von Schroders in Bezug auf Active Ownership in sechs Kernthemen fest: Klimawandel, Corporate Governance, Vielfalt und Inklusion, Humankapitalmanagement, Menschenrechte, Naturkapital und Biodiversität.





Am 31. Mai werde Meta Platforms, das amerikanische Technologieunternehmen, dem Dienste wie Facebook und WhatsApp gehören würden, seine Jahreshauptversammlung abhalten. Die Aktionär:innen würden gebeten, über eine Resolution abzustimmen, in der das Unternehmen aufgefordert werde, "eine von einer unabhängigen Stelle durchgeführte Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung (Human Rights Impact Assessment, HRIA) zu veröffentlichen, in der die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen der gezielten Werbestrategien und -praktiken von Facebook auf die Menschenrechte im gesamten Geschäftsbetrieb untersucht werden".Es werde argumentiert, dass die Algorithmen, die für gezielte Werbung verwendet würden, systemische Diskriminierung und andere Menschenrechtsverletzungen verschärfen könnten und Verletzungen der Privatsphäre seitens des Unternehmens zum Tage bringen würden. Das Unternehmen wiederum sei der Auffassung, dass es erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte gemacht habe, einschließlich der Veröffentlichung seines ersten Menschenrechtsberichts im letzten Jahr, und dass es über eine Nichtdiskriminierungsrichtlinie verfüge, die von den Werbetreibenden verlange, die Einhaltung dieser Richtlinie zu bestätigen, um dieses Problem anzugehen.Nach Prüfung dieser Resolution hätten die Experten von Schroders beschlossen, auf der Grundlage der nachstehenden Analyse mit Ja zu stimmen:1. Stehe die Resolution im Einklang mit dem "Engagement Blueprint"der Experten von Schroders?Ja, im Rahmen des Blueprints würden die Experten von Schroders jedes Unternehmen auffordern, dafür zu sorgen, dass seine Menschenrechtsrichtlinie den Schutz der Rechte in seinen Produkten und Dienstleistungen einschließe. Ebenso solle Sorge dafür getragen werden, dass die Risiken, die sich aus den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens ergeben würden, in dessen übergreifende Bewertung der wichtigsten Menschenrechtsrisiken einbezogen würden. Wesentliche Risiken ("Salient Risks") seien diejenigen, die die schwerwiegendsten negativen Auswirkungen der Aktivitäten oder Geschäftsbeziehungen des Unternehmens auf Menschen hätten. Die Experten von Schroders seien der Ansicht, dass Unternehmen, die die Auswirkungen potenzieller Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit der Verwendung ihrer Produkte durch Kund:innen und Verbraucher:innen berücksichtigen würden, die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der unangemessenen Verwendung ihrer Produkte mindern könnten.Ja, die Experten von Schroders würden glauben, dass die Aufforderung an das Unternehmen, eine Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung über die gezielte Werbung von Facebook durchzuführen, angesichts der Bedeutung des Themas für das Unternehmen angemessen sei. Gezielte Werbung sei ein Ansatz, den Werbetreibende verfolgen würden, um ihre Marketingmaterialien auf der Grundlage bestimmter Merkmale wie Demografie, Online-Verhalten und Kaufverhalten auf ein bestimmtes Publikum auszurichten. Viele Regierungen und Aufsichtsbehörden würden sich zunehmend auf die Auswirkungen sozialer Medien auf gefährdete Gruppen konzentrieren.Meta sei im Januar mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 346 Millionen Pfund belegt worden, weil das Unternehmen persönliche Daten von Nutzer:innen für gezielte Werbung verwendet habe (Data Protection Commission, Januar 2023). Die Experten von Schroders seien der Meinung, dass die Aktionär:innen angesichts dieser Risiken durchaus in der Lage seien, von den Unternehmen eine stärkere Offenlegung der tatsächlichen und potenziellen Risiken zu verlangen, die ihre Praktiken für die Gesellschaft darstellen könnten.3. Erhöhe die Resolution den Wert dessen, was das Unternehmen bereits tue?