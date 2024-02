Langfristig sieht "Der Aktionär" jedoch steigende Kurse bei der Meta-Aktie. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 01.02.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

368,00 EUR -0,24% (01.02.2024, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

399,89 USD +2,53% (01.02.2024, 15:40)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das enttäuschende Werbe-Wachstum beim Konkurrenten Alphabet habe zur Wochenmitte auch die Aktie von Meta belastet. Schon in wenigen Stunden könne es der Social-Media-Konzern jedoch besser machen - denn schon heute Abend nach US-Börsenschluss werde Meta seine Q4-Zahlen veröffentlichen. Das könnten Anleger erwarten.Analysten würden von Meta ein weiteres Quartal mit starken Wachstumsraten erwarten. In Q4/23 solle der Umsatz um 21,3 Prozent auf 39,01 Milliarden Dollar zulegen, während der Gewinn je Aktie um 24,4 Prozent auf 5,05 Dollar klettern solle.Auch beim Blick auf das neue Geschäftsjahr seien die Analysten zuversichtlich: Im ersten Quartal 2024 solle der Umsatz um 17 Prozent auf 33,65 Milliarden Dollar klettern. Beim Blick auf das Gesamtjahr habe der Konsens 151,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel, was einem Zuwachs von 13 Prozent entsprechen würde.Dass die Analysten eine Verbesserung bei der Umsatzentwicklung nach dem leichten Rückgang im Geschäftsjahr 2022 erwarten würden, habe einen entscheidenden Grund: Denn nach dem Post-Corona-Tief erhole sich das Werbegeschäft weiter.Gleichzeitig dürfte Meta auf ihren wichtigsten Plattformen Facebook und Instagram weiterhin von höherem Engagement aufgrund von Verbesserungen bei den KI-basierten Feed-Vorschlägen profitieren.Das große Sprachmodell LLaMA sowie andere KI-Entwicklungen dürften in Q1 zwar noch nicht auf die Umsätze durchschlagen, aber insbesondere kleinere Firmen würden an den schlanken Open-Source-Modellen von Meta Interesse zeigen. Hier liege noch einiges an künftigem Umsatzpotenzial verborgen."Der Aktionär" sehe damit gute Vorzeichen für eine Q4-Überraschung bei Meta. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs bei Meta sei es jedoch unwahrscheinlicher geworden, dass sich übertroffene Erwartungen auch in einer deutlich positiven Kursreaktion niederschlagen würden.