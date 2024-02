Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Menschen würden gern Metas Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp nutzen. Und mit ihnen kämen auch die Werbekunden und das Geld. Denn die Plattformen würden so viel über die Interessen ihrer Mitglieder wissen, dass sie Werbekunden zielgenau die richtigen Adressaten für ihre Anzeigen auftischen könnten. Auch den Schock nach Apples Vorstoß, auf dem iPhone die Nutzer entscheiden zu lassen, ob sie ihre Aktivitäten quer über verschiedene Apps verfolgen lassen wollten, habe das Meta-Geschäft verdaut.CEO Mark Zuckerberg habe jetzt zwei große Projekte: Künstliche Intelligenz und das Metaverse, eine Art Digitalwelt für Arbeit und Spaß. Der Gründer glaube so an die Zukunft in einer virtuellen Realität, dass er den Konzernnamen im Herbst 2021 von Facebook in Meta habe ändern lassen. Die Botschaft laute auch jetzt: Facebook möge die Wiege der Firma sein, aber nur noch ein Teil von etwas Größerem. Als weiteres Zeichen dafür wolle der US-Konzern künftig keine Nutzerzahlen mehr von Facebook nennen, sondern nur noch, wie viele täglich in mindestens einer Meta-App aktiv gewesen seien.Zuckerbergs Traum vom Metaverse verschlinge unterdessen Berge an Geld und bleibe trotzdem ein Nischengeschäft. Allein im vergangenen Jahr sei der operative Verlust der Sparte Reality Labs auf über 16 Mrd. USD gestiegen - bei nur 1,9 Mrd. USD Umsatz. Als zwischendurch das Werbegeschäft Schwäche gezeigt habe, seien Investoren angesichts der ungebremsten Ausgaben für die virtuelle Zukunft etwas grummelig geworden. Aber mittlerweile laufe Metas Geldmaschine wieder auf Hochtouren und keiner werfe mehr die Frage nach den Erfolgsaussichten der Reality Labs auf. Der neue Konzernname bleibe, obwohl die Metaverse-Fantasien inzwischen vom Hype um Künstliche Intelligenz in den Hintergrund gedrängt worden seien.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: