7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

106,68 EUR +0,64% (30.11.2022, 16:09)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

106,00 EUR +0,78% (30.11.2022, 15:55)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

110,08 USD +0,57% (30.11.2022, 15:54)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin zu kaufen.Die Quartalszahlen für Q3 2022 seien schwach ausgefallen, wobei sich die Halbierung des Nettogewinns im Jahresvergleich durchaus den Titel "katastrophal" verdient habe. Die Probleme, mit denen der Konzern zu kämpfen habe, seien hinlänglich bekannt: Angefangen von der Management-Fehleinschätzung des Wachstumsbooms während der Coronazeit, über die Einschränkungen in Bezug auf zielgerichtete Werbung aufgrund des OS-Datenschutz-Updates von Apple sowie dem zunehmenden Wettbewerb (z.B. TikTok) würden sich mittlerweile aufgrund der haushohen Inflationsproblematik und deren mittlerweile aggressive Bekämpfung durch die internationalen Notenbanken auch noch ausgewachsene Konjunktursorgen hinzugesellen. Letztere dürften weitere Rückschläge im essenziellen Werbegeschäft (immerhin generiere Meta über 98% seines Umsatzes mittels Werbeeinahmen) mit sich bringen.Ein hausgemachtes Problem seien aber vor allem auch die Zuckerberg'schen Ambitionen in Bezug auf das Metaversum. Unter der Einheit Reality Labs würden hier sehr hohe Investitionen in das Zukunftsprojekt getätigt: Allein im abgelaufenen Quartal habe die Sparte einen operativen Verlust in Höhe von knapp USD 3,7 Mrd. angehäuft, was sich seit Anfang des Jahres auf ein Minus von USD 9,4 Mrd. summiert habe. Zwar habe der Konzern mit Kosteneinsparungen reagiert, denen auch so manche Hardware-Entwicklung (z.B. Smartwatch-Projekt Milan) zum Opfer gefallen sei, allerdings halte Zuckerberg an seiner Vision fest und habe bereits angekündigt, dass die Investitionen in sein Zukunftsprojekt in den nächsten Jahren weiter zunehmen würden.Aber es sei nicht alles negativ: Die Änderungen der Datenschutzrichtlinien von Apple im zweiten Quartal 2021 hätten Meta deutlich zu schaffen gemacht, da das Werbetracking auf den Apple-Produkten stark eingeschränkt worden sei und dementsprechend die Werbeeinnahmen in Mitleidenschaft gezogen habe. Allerdings sollte diese Entwicklung nun mit dem Ablauf von Q3 2022 vollständig in den Zahlen enthalten sein, weshalb der Gegenwind von dieser Seite abnehmen dürfte. Aufgrund der Plattform-Ökonomie sei vor allem die Wachstumskomponente eine der wichtigsten Kenngrößen. Und hier habe der Social-Media Riese zuletzt wieder ein positives User-Wachstum vermelden können - und das nicht nur im Jahresvergleich, sondern auch in der sequenziellen Quartalsabfolge.Zudem sei auch das Engagement der User nicht zurückgegangen, sondern befinde sich weiterhin auf einem Wachstumspfad, was die Metriken (tägliche und monatliche aktive User) klar darlegen würden. Außerdem hätten die Reels (Kurzvideos), Metas Antwort auf TikTok, nicht nur deutlich zugenommen, sondern hätten auch dazu geführt, dass die User mehr Zeit auf der Plattform verbracht hätten. Damit sei die Relevanz für den Konzern auch gestiegen, allerdings habe es auch das Problem offengelegt, dass sie sich weniger gut monetarisieren lassen würden wie die bisher verwendeten Feeds und Stories. Allerdings werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass diese Lücke geschlossen werde, wobei es auch in der Zeit bis dahin besser sei, die User mit den Reels auf der Plattform zu halten als sie an die Konkurrenz zu verlieren.Ein weiterer positiver Aspekt sei die Monetarisierung der Messaging-Apps, darunter vor allem WhatsApp. Da diese Applikationen eine enorme Reichweite hätten, dürfte jede mögliche Monetarisierung mit der Zeit fast schon zwangsläufig zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen. Und auch von der Devisenseite dürfte der negative Einfluss des starken USD sukzessive nachlassen. Da Meta in großem Umfang außerhalb der USA tätig sei, führe eine Abschwächung der ausländischen Währungen gegenüber dem USD zu einem Rückgang der Einnahmen und der im Ausland erwirtschafteten Gewinne in USD. Auch wenn der Devisenkurs im Jahresvergleich immer noch einen Belastungsfaktor darstelle, so habe sich die Lage im sequenziellen Quartalsvergleich mit Q3 2022 etwas entspannt.Aber auch wenn Meta weiterhin mit einigen massiven Problemen zu kämpfen habe, so sei es für einen Abgesang trotz des massiven Kurseinbruches zu früh. Der Konzern sei trotz des Gewinneinbruchs weiterhin hochprofitabel und werde es wohl auch in unmittelbarer Zukunft bleiben - wenngleich mit geringerer Dynamik bzw. einer möglicherweise Rezessions bedingten Wachstumsdelle 2022/23. Zudem stecke in diesem Unternehmen noch immer eine große Menge an Know-how und Innovationskraft, die es jetzt nicht nur in Hinblick auf das zukünftige Metaverse, sondern vor allem auch auf die weitere Konkurrenzfähigkeit insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe zu nutzen gelte. Zudem werde auch mit Hochdruck an den weiteren Monetarisierungsmöglichkeiten des bestehenden Geschäftmodells (Stichwort: Messengerdienste, Reels etc.) gearbeitet.Dementsprechend und vor allem aufgrund der jüngsten Neubewertung der Aktien in Folge des massiven Kurseinbruchs, behält Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung auf diesem Niveau weiter aufrecht, senkt aber in Anbetracht der kurzfristig gemäßigten Wachstumsaussichten sein Kursziel auf USD 130. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensusschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: