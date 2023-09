(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

285,75 EUR +0,49% (14.09.2023, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

305,06 USD +1,13% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einige der hochkarätigsten Techfirmen-Chefs hätten sich zu Gesprächen über mögliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) mit US-Senatoren in Washington getroffen. An dem Treffen am Parlamentssitz hinter den verschlossenen Türen des Kapitols hätten laut US-Medien mehr als 20 Experten und Vorstandsvorsitzende teilgenommen.Mit von der Partie seien unter anderem Microsoft-Gründer, Bill Gates, Mark Zuckerberg von Meta - der Firma hinter Facebook, Instagram und WhatsApp - sowie Tech-Milliardär Elon Musk, Chef von Tesla und der früher Twitter genannten Online-Plattform X, gewesen.In den USA versuche eine Parlamentsgruppe mit Senatoren beider Parteien Möglichkeiten zur Regulierung der ebenso chancenreichen wie risikoträchtigen Zukunftstechnologie auszuloten.Die Firmenvertreter hätten betont, dass Grenzen für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologie nötig seien. "Für uns ist es wichtig, einen Schiedsrichter zu haben", habe Musk am Rande des Treffens gesagt. Dieser müsse sicherstellen, dass Unternehmen sicher und im Interesse der Öffentlichkeit handeln würden. Eine konkrete Linie, wie Gesetze und Rahmenbedingungen aussehen könnten, hätten Firmenchefs und Politiker aber laut US-Medien bei dem ersten Treffen nicht gefunden.Seit Monaten werde darüber diskutiert, wie sich die weltweit in hoher Geschwindigkeit entwickelnde Technologie regulieren lasse. Befürchtet würden beispielsweise gefälschte Fotos und Videos, manipulierte Wahlkämpfe und Auswirkungen auf das Bildungswesen, wenn unklarer werde, ob Studierende oder Schüler wirklich ohne Unterstützung durch automatische Computerformulierungen Texte geschrieben hätten. Traditionell gelte die Politik im Regulieren neuer Technologien beispielsweise zu Datenschutz oder verbindlichen Regeln für Kommunikation in sozialen Netzwerken als schwerfällig.Weitere zu dem Treffen geladene Unternehmensvorsitzende seien etwa Sam Altman von OpenAI, der Firma hinter dem Chatbot ChatGPT, Sundar Pichai von Google, Satya Nadella von Microsoft und Arvind Krishna von IBM gewesen.Die Möglichkeiten rund um KI seien gigantisch. Während viele bei Meta, Microsoft und Google die direkten Chancen erkennen würden, gelinge dies bei Tesla erst auf den zweiten Blick. Doch für den US-Elektroautobauer seien die Möglichkeiten enorm. Auch für ARK Invest-Chefin Cathie Wood bestehe kein Zweifel: Tesla sei die heißeste KI-Aktie auf dem Kurszettel. "Unserer Ansicht nach ist Tesla der offensichtlichste Nutznießer der jüngsten Durchbrüche in der KI", so Wood. Tesla sei mit einem Kursplus von mehr als 120 Prozent eine laufende Empfehlung des "Aktionär".Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. Auch Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Meta und IBM würden zu den laufenden Empfehlungen gehören, bei denen Anleger bereits gut im Plus lägen. Auch hier laute die Devise: Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 14.09.2023)