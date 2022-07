Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die größte Übernahme des US-Konzerns in der jüngsten Vergangenheit sei der Zukauf der Bild-Datenbank Giphy für rund 400 Mio. USD im Mai 2020 gewesen. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA lehne allerdings den Deal ab und habe Meta Platforms im November angewiesen, Giphy wieder zu verkaufen. Die britischen Wettbewerbshüter hätten ihre Ablehnung des Deals damit begründet, dass dieser "zu einer erheblichen Störung des Wettbewerbs im Bereich der sozialen Medien und des Anzeigengeschäfts führen und somit den Nutzern sozialer Medien und Unternehmen in Großbritannien schaden" werde.Nun habe die Facebook-Mutter im Gerichtsstreit mit CMA einen Teilerfolg erzielt. Die Behörde müsse nun ihre Entscheidung noch einmal überprüfen. Ein Gericht sei auf Antrag von Meta Platforms zum Schluss gekommen, dass die Behörde Verfahrensfehler wolle nun bis Mitte Oktober einen neuen Bericht vorlegen, wie aus am Montag veröffentlichten Unterlagen hervorgehe.Trotz des juristischen Teilerfolgs von Meta Platforms halte es "Der Aktionär" für unwahrscheinlich, dass die Giphy-Übernahme letztlich doch genehmigt werde. Dafür spreche u.a. die Tatsache, dass Metas Berufung in einigen Punkten abgelehnt worden sei. Sollte es der Behörde gelingen, im zweiten Anlauf einen Bericht ohne Verfahrensfehler vorzulegen, dürfte das Scheitern des Deals endgültig besiegelt sein.Aus Sicht der "Aktionärs" sollte sich Meta Platforms nun lieber auf sein operatives Geschäft und den Aufbau der Digitalwelt Metaverse fokussieren. Metas Strategie, neues Wachstum durch den Zukauf von Unternehmen aus der eigenen Branche zu generieren, werde angesichts des zunehmenden Regulierungsdrucks immer schwieriger. Anleger könnten dabeibleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link