Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

168,20 EUR +3,15% (13.02.2023, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

179,02 USD +2,80% (13.02.2023, 16:51)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (13.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta-Aktie habe zuletzt fantastisch performt. Seit Jahresanfang stünden mehr als 47 Prozent Wertzuwachs zu Buche. Vor allem die überragenden Quartalszahlen hätten die Rally zuletzt beschleunigt. Auch zum Wochenauftakt stünden Pluszeichen vor den Papieren der Facebook-Mutter. Grund sei eine Fortsetzung der jüngst eingeleiteten Rosskur.Meta bereite eine weitere Entlassungswelle im März vor. Das berichte die Financial Times und berufe sich dabei auf die Aussagen von Meta-Angestellten. Bereits Im November 2022 habe Mark Zuckerberg angekündigt, dass der Konzern 11.000 Stellen streichen werde. Die Entlassungen würden den ganzen Konzern betreffen, darunter auch Facebook, Instagram und die VR-Abteilung Reality Labs.Hintergrund: Meta habe das Problem, dass das Kerngeschäft mit Werbung in Online-Diensten wie Facebook und Instagram weniger Einnahmen als bisher abwerfe. Zugleich verschlinge die von Gründer und Chef Mark Zuckerberg vorangetriebene Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse immer mehr Geld.Die Meta-Aktie gewinne dank der News am Montag rund zwei Prozent auf 177,57 Dollar. Nach oben bilde das jüngst markierte Verlaufshoch (7. Februar) bei 193,83 Dollar die nächste Hürde. Danach rücke die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke ins Blickfeld. Nach unten bilde der horizontale Widerstand bei 155 Dollar eine starke Unterstützung.Wer investiert ist, bleibt dabei und lässt die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta. "Der Aktionär" hat den Titel nicht auf seiner Empfehlungsliste. Grund: Langfristig orientierte Anleger sollten besser abwarten, bis sich das Geschäft stabilisiert. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link