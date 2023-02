Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe es mit Twitter vorgemacht, nun folge Meta-Chef Mark Zuckerberg: Der Facebook-Konzern experimentiere nach dem Rückgang der Werbeeinnahmen mit einem Abo-Geschäftsmodell. Nutzer von Facebook und Instagram sollten für eine monatliche Gebühr verifizierte Accounts mit Bestätigung durch Vorlage von Passdokumenten bekommen können. Neben dem üblichen Häkchen eines verifizierten Accounts sollten zum Service auch direkter Zugang zur Kundenbetreuung sowie Schutz vor Nachahmer-Profilen gehören. Unternehmen sollten allerdings zunächst nicht dabei sein.Das Abo werde zunächst in Australien und Neuseeland eingeführt, habe Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Sonntag bei Facebook geschrieben. Weitere Länder sollten folgen. Der Preis werde bei 11,99 USD liegen, wenn man das Abo im Web buche. Bei Käufen auf iPhones sollten es 14,99 USD sein, weil Apple eine Gebühr von zunächst 30% bei Abonnements, die auf dem iPhone abgeschlossen worden seien, nehme.Der Umsatz von Meta Platforms sei im vergangenen Quartal um 4% gesunken. Neben der allgemeinen Abkühlung des Online-Werbemarktes würden Facebook und Instagram auch weiterhin Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen machen. App-Entwickler müssten Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie zur Personalisierung der Werbung ihr Verhalten quer über verschiedene Anwendungen und Dienste nachverfolgen wollten. Da viele dies ablehnen würden, würden Online-Werbemodelle durcheinandergeraten.Trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn: Meta Platforms habe zuletzt die Erwartungen der Analysten übertroffen und zudem Aktienrückkäufe angekündigt. Dann sei die Aktie mit Microsoft und Co in eine Korrekturbewegung übergegangen, nachdem sich der Kurs seit Ende 2022 vom Tief verdoppelt habe. Wie nachhaltig die Zuversicht der Anleger sei müsse sich aber erst noch zeigen. Während andere Big-Tech-Konzerne neben ihrem Cash-Flow v.a. auf konkrete Chatbot-Anwendungen verweisen würden, stehe bei Meta Platforms immer noch die Metaverse-Vision ganz oben - das schlage sich auch auf der Ausgabenseite nieder. Was daraus werde? Ziemlich ungewiss. "Der Aktionär" bleibe daher bezüglich der Meta Platforms-Aktie auf langfristige Sicht eher abwartend positioniert. Auch bei der Abo-Initiative bleibe abzuwarten, wie erfolgreich diese werden werde, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta Platforms.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link