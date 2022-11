Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

103,50 EUR +8,06% (09.11.2022, 17:40)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

103,04 EUR +7,74% (09.11.2022, 17:25)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

103,60 USD +7,39% (09.11.2022, 17:25)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meta Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Social-Media-Gigant befinde sich in seiner größten operativen Krise. Verantwortlich dafür seien nicht nur äußere Einflüsse wie das schwache Makroumfeld oder Konkurrenzdruck. Das US-Unternehmen habe auch handfeste Management-Fehler begangen und müsse nun 13% der Belegschaft, also knapp 11.000 Mitarbeiter, entlassen. Dies habe der Konzern-Chef Zuckerberg heute mitgeteilt. Er habe darauf verwiesen, dass er den Online-Boom am Anfang der Corona-Krise überschätzt und daher die Investitionen hochgeschraubt habe. Nun sei allerdings das Online-Geschäft zu früheren Trends zurückgekehrt - und zudem würden die schwächelnde Konjunktur und verstärkte Konkurrenz auf den Erlösen lasten. Er übernehme die Verantwortung für die Entscheidungen und ihre Folgen.Es seien aber nicht nur die horrenden Metaverse-Kosten und das schwache Makroumfeld, die derzeit auf dem Konzern lasten würden. Es sei auch die zunehmende Orientierungslosigkeit des Top-Managements beim Umgang mit der Krise. Zuckerberg selbst habe bis vor kurzem noch seine Strategie im Kontext der Metaverse-Investitionen verteidigt.Die massiven Kostensenkungen, die mit den Mitarbeiterentlassungen einhergehen würden, seien lediglich eine Reaktion auf den großen und berechtigten Druck von Seiten der Investoren. Unverständlich sei auch, warum Meta immer noch nicht seine Tochter WhatsApp monetarisiert habe. Dass es auch anders gehe, zeige gerade Elon Musk bei Twitter, der nun die Nutzer für bestimmte Dienste zur Kasse bitte.Die Mitarbeiter-Entlassungen kämen am Markt gut an. Die Meta Platforms-Aktie lege am Mittwoch deutlich zu. In der Tat habe Meta als Unternehmen nach wie vor ein hohes Potenzial. Die Hälfte der Weltpopulation nutze die Dienste des US-Konzerns. Allerdings könne das Unternehmen nur dann zu seiner alten Stärke zurückfinden, wenn er sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussiere - und sein Management-Team erneuere, um frische Impulse von außen zu holen. Zuckerberg könnte zum Beispiel einen neuen Co-CEO einstellen, der sich um das Kerngeschäft kümmere. Er selbst könne dann weiterhin die Sparte Virtual Labs leiten. Solange sich in der Hinsicht wenig ändere, sollten Anleger die Meta Platforms-Aktie meiden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2022)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link