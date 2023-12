Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Aktie von Meta habe ein extrem starkes Jahr 2023 hingelegt. Das Papier sei von einem Jahreshoch zum nächsten geklettert. Das Allzeithoch aus dem Jahre 2021 sei mittlerweile in greifbare Nähe gerückt. Das Unternehmen gebe derweil weiter Gas. Der Start des Kurznachrichtendienstes Threads des Facebook-Konzerns Meta in der EU scheine nur noch wenige Tage entfernt zu sein.Nutzer aus der Europäischen Union bekämen seit Freitag auf der Threads-Website einen Countdown zu sehen, der am 14. Dezember auslaufen solle. Der Dienst sei eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter).Meta habe beim Start von Threads im Juli die Europäische Union ausgelassen. Der Konzern habe dies mit rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf "neue Digitalgesetze" begründet. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte damit das Doppelpaket Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA) gemeint gewesen sein - und die automatische Verknüpfung der Nutzerdaten von Instagram und Threads könnte unter Umständen Probleme für Meta mit sich bringen.Eine offizielle Ankündigung eines Starts habe es nicht gegeben - und so sei unter anderem auch unklar geblieben, ob Threads in der EU eventuell andere Funktionen haben könnte als in anderen Ländern. Das "Wall Street Journal" habe vor einigen Tagen geschrieben, mit Blick auf die EU-Regeln solle es auch die Option geben, Threads nur zum Lesen von Beiträgen zu nutzen, ohne eigene Posts schreiben zu können."Der Aktionär" habe die Aktie von Meta im Mai dieses Jahres bei 217,30 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe das Papier (aktueller Kurs: 309,15 Euro) bereits 42 Prozent zulegen können. Die Aussichten würden weiterhin gut bleiben. "Der Aktionär" rechne mit einem baldigen Angriff in Richtung Allzeithoch, das im Jahr 2021 bei 384,33 Dollar, umgerechnet 356,90 Euro, markiert worden sei.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Mit Material von dpa-AFX